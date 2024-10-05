Что пьют в Грузии: 11 лучших национальных напитков

Застолья с тостами (супра) - важная часть грузинской культуры. Во время таких посиделок льется рекой вино или чача, но, как и везде, в Грузии есть люди, которые предпочитают не пить алкоголь. Расскажем о 11 алкогольных и безалкогольных национальных напитках, которые стоит попробовать в Грузии, а также какие напитки здесь наиболее популярны.

Многих туристов в Грузии интересует вопрос, чем вкуснее запивать хинкали, а также какие существуют виды грузинской минералки. В Грузии популярны как привычные для жителей других стран, так и более необычные напитки, которые тем не менее остаются важной частью кулинарной культуры страны.

Каким напитком славится Грузия?

Грузия в первую очередь славится вином. Особенно интересно грузинский метод производства вина квеври, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, при котором большие глиняные сосуды традиционно хранятся под землей. Из белого винограда таким образом получается янтарное вино. При этом слегка оранжевый цвет и необычный вкус возникают из-за длительного контакта виноградного сока с кожицей, а отнюдь не из-за цвета глины.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Какой самый популярный напиток в Грузии?

Вино - это самый популярный алкогольный напиток в Грузии, однако пиво здесь также широко доступно. Что касается безалкогольных напитков, то самыми популярными, безусловно, остаются минеральная вода и лимонады. Безалкогольное пиво и травяные чаи предпочитают в горных регионах

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какие есть безалкогольные грузинские напитки?

Грузинская минеральная вода

Бутилированная минеральная вода - это одна из крупных статей экспорта Грузии. Есть десятки различных газированных и негазированных сортов минералки, получаемых из природных источников по всей стране. Каждый из них имеет уникальный минеральный состав, причем считается, что некоторые из них очень полезны для здоровья пищеварительной системы. А один из самых популярных безалкогольных грузинских напитков - это минеральная вода "Боржоми", добываемая из скважин в Боржомском ущелье, но есть и другие:

Набеглави - газированная минеральная вода, похожая на Боржоми, разливается в Гурии;

Саирме - газированная минеральная и натуральная питьевая вода, разливается недалеко от Кутаиси;

Зекари - газированная минеральная вода, разливается недалеко от Абастумани на западе страны;

Коби - газированная минеральная вода, разливается недалеко от Казбеги;

Бакуриани - слабоминерализованная вода, разливается недалеко от Бакуриани;

Сно - минеральная негазированная вода, разливается в деревне Сно недалеко от Казбеги.

Бутилированная минералка продается в любом кафе или супермаркете. В сельской местности, особенно на западе Грузии, иногда попадаются источники минеральной воды, поэтому в путешествие по Грузии, стоит взять с собой пару пустых бутылок. При этом некоторые минеральные воды, включая Боржоми, имеют довольно высокое содержание микроэлементов, поэтому пить их нужно небольшими глотками и умеренное количество.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Воды Лагидзе

Воды Лагидзе - это уникальный грузинский прохладительный напиток, изобретенный в 1887 году в Кутаиси учеником аптекаря Митрофаном Лагидзе. Для напитка в газированную воду добавляют натуральные сиропы. Воды Лагидзе выпускаются с разными вкусами, вдохновленными Грузией: лимонный, грушевый, апельсиновый, вишневый, тархун, фейхоа, крем-сода, кофейный, шоколадный, сливочный и другие. Некоторые из них слаще других, но все они слегка газированные и довольно приятные. В 1938 году Сталин подарил Гарри Трумэну разные вкусы воды Лагидзе, чтобы превзойти подарок американского президента - кока-колу. А к Олимпиаде 1980 года был создан специальный вкус "исинди" (яблоко с лавровым листом). Лагидзе с братом открыли свой первый магазин в Тбилиси в 1906 году, и хотя он уже давно не функционирует, в некоторых кафе до сих пор подают воду Лагидзе из фонтана, например, тбилисские Puri Guliani, Amo Rame. А попробовать необычные вкусы можно в кафе "Воды Лагидзе" на Палиашвили и знаменитом рынке Орбелиани.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские лимонады

Большой кувшин домашнего лимонада - идеально подходит для жаркого летнего дня в Грузии. Домашние лимонады в Грузии готовятся из полностью натуральных ингредиентов: измельченных фруктов и трав в сочетании с газированной минеральной водой и льдом. В некоторых кафе в лимонады добавляют сахар, поэтому чтобы точно получить напиток без сахара, надо попросить "ушакро". Лучшие домашние лимонады готовятся из сезонных ингредиентов: весной - из клубники, летом - из киви, арбузов, черники и апельсинов. А вот в бутылках в Грузии продается более сладкий лимонад, самые известные марки - Хилиани, Натахтари и Зандукели. Они продаются в любых супермаркетах и магазинах.

Грузинский компот

Грузинский "компоти" - еще один популярный напиток на основе фруктов. В Грузии компот готовят из местных сезонных фруктов - клубники, айвы, кизила, абрикоса, персика, сливы и других. Из-за того, что в компотах обязательно используется сахар, этот напиток намного слаще и насыщеннее, чем домашний лимонад. В Грузии домашние компоты часто готовят летом и осенью, чтобы пить его в зимние месяцы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский квас

В Грузии квас называют "кваси" - это ферментированный напиток из ржи, сахара и дрожжей. Есть еще напиток бурахи, который похож на квас, но готовится из просяной муки вместо ржаной и имеет более густую консистенцию. Летом в Батуми разливной квас продают повсюду, в Тбилиси и Кутаиси торговцем квасом также можно встретить.

Алуди и кистури

Тушети и Панкисская долина - это два уникальных грузинских региона Грузии со своей культурой. В этих местах есть традиция приготовления безалкогольного пивного напитка. Тушетинское пиво "алуди" имеет большое культурное значение, его в основном готовят к летним фестивалям, но некоторые гостевые дома подают его круглый год. Алуди имеет мягкий, освежающий вкус, похожий на комбучу. А в Панкисской долине на пивоваренном заводе в Омало варят пиво "кистури". Этот напиток делают из высокогорных ягод и диких трав, включая шиповник и черный боярышник. Его можно попробовать его в кафе в Дуиси или купить на базаре в Телави.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какие есть алкогольные грузинские напитки?

Грузинское вино

Грузинская традиция хранения вина в квеври насчитывает около восьми тысяч лет. Но грузинские виноделы используют различные методы. Самыми популярными сортами винограда в Грузии остаются саперави, ркацители, мцване и киси. Вино в Грузии подают в каждом ресторане, кафе, баре и гостевом доме, хотя в Грузии есть регионы, где проживают мусульманские общины и спиртные напитки там не пьют. Домашнее вино в грузинских кафе обычно стоит дешевле, чем бутилированное.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Грузинское пиво и сидр

Пиво в Грузии называется "луди, и хинкали лучше есть с ним, а не с вином. Популярные сорта грузинского пива - это Натахтари, Арго и Каяки. Немецкие, бельгийские и австрийские пивные бренды также широко представлены в Грузии. Все более популярным становится крафтовое пиво, в Цхалтубо пару лет назад даже прошел первый в стране фестиваль крафтового пива. В Тбилиси в специализированных барах представлен особенно широкий ассортимент IPA и другого крафта. Один из популярных брендов грузинского крафтового пива в Грузии называется Shavi Lomi ("Черный лев"). А вот производство сидра в Грузии только начинает развиваться, самым вкусным считается Apple N4.

Грузинская чача, бренди и коньяк

В Грузии из крепких напитков у чачи нет конкуренции. Чача - это спиртной напиток типа бренди из виноградных выжимок крепостью в 40-80%. Причем домашняя чача обычно намного крепче заводской. Перед тем, как осушить рюмку чачи, стоит сделать вдох, выпить в один глоток и выдохнуть. Также в Грузии популярны виды бренди из разных фруктов и меда. Кроме бренди в Грузии пьют и коньяк. Первый коньячный завод открылся в Тбилиси в 1888 году, бренд "Сараджишвили" до сих пор остается самым популярным в Грузии.

Какие есть горячие грузинские напитки?

Грузинский чай

В советский период Грузия была среди топовых производителей и экспортеров чая. Чайные кусты впервые появились в Грузии в 1809 году, а к 1860-м годам чайная промышленность уже процветала в Гурии, Самегрело и Имерети. Некоторые чайные бренды, такие как Гуриели, и сегодня можно найти в супермаркетах. Но в целом чайное производство Грузии пока только начинает восстанавливаться. Травяные чаи особенно популярны в горных регионах Грузии, включая Тушети, Хевсурети и Сванети. Чай из дикого чабреца распространен в основном в Тушети, а в других горных районах делают чай из шиповника, листьев шелковицы, черники и ряда других растений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский кофе

В отличие от Турции и Армении, где есть собственные способы заваривания и подачи кофе, здесь нет особого "грузинского кофе". Но кофе все равно здесь очень популярен. Дома большинство грузин пьют черный кофе по-турецки с сахаром или без. В некоторых заведениях подают кофе, сваренный на песке. В крупных городах есть привычный латте и капучино, а также альтернативные способы заваривания, например, воронка и аэропресс.