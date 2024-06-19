Что попробовать в Грузии: топ-13 национальных грузинских сладостей

Разнообразная культура Грузии находит отражение и в национальной кухне страны. В каждом регионе Грузии готовят национальные блюда немного по-своему, это распространяется и на десерты. Расскажем о 13 лучших национальных сладостях Грузии, которые не оставят равнодушным ни одного сладкоежку.

От чахохбили и пхали до хачапури и мцвади, грузинские блюда готовятся из удивительного разнообразия натуральных продуктов, включая свежие овощи и ароматные травы. При этом Грузия не слишком известна своими десертами, хотя сладкое играет важную роль в национальной культуре питания, некоторые сладости даже ассоциируются с определенными праздниками. При этом грузинские десерты готовятся с использованием довольно простых ингредиентов, в основном орехов, виноградного сока и кукурузной муки. Не все грузинские десерты приторные, в некоторых смешивается сладкое и соленое, а различные текстуры делают вкус более насыщенным.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Пеламуши

Что это: пеламуши или татара - это похожий на пудинг грузинский десерт, приготовленный из виноградного сока и муки. В западной Грузии это традиционное блюдо называют Пеламуши и готовят его с добавлением кукурузной муки, а на востоке страны десерт называется Татара, его готовят из пшеничной муки. Основу для Пеламуши составляет бадаги или виноградный сок. Готовый пудинг можно есть как теплым, так и холодным.

пеламуши или татара - это похожий на пудинг грузинский десерт, приготовленный из виноградного сока и муки. В западной Грузии это традиционное блюдо называют Пеламуши и готовят его с добавлением кукурузной муки, а на востоке страны десерт называется Татара, его готовят из пшеничной муки. Основу для Пеламуши составляет бадаги или виноградный сок. Готовый пудинг можно есть как теплым, так и холодным. Как готовить: первый шаг в приготовлении пеламуши - сварить бадаги в кастрюле, а затем смешать с просеянной мукой. При этом смесь нужно постоянно помешивать на медленном огне. После того как она загустеет, нужно добавить немного сахара, затем разлить смесь по формочкам для застывания. По мере понижения температуры десерт приобретает желеобразную консистенцию.

первый шаг в приготовлении пеламуши - сварить бадаги в кастрюле, а затем смешать с просеянной мукой. При этом смесь нужно постоянно помешивать на медленном огне. После того как она загустеет, нужно добавить немного сахара, затем разлить смесь по формочкам для застывания. По мере понижения температуры десерт приобретает желеобразную консистенцию. Где попробовать: пеламуши можно найти в меню большинства грузинских ресторанов, особенно в Тбилиси и Кахетии.

Коркоти

Что это: коркоти также известен в разных частях Грузии как цандили и колио. Этот кашеобразный десерт относится к обрядовым блюдам и в основном готовится в память об усопших. Кроме того, коркоти часто готовят во время рождественских и пасхальных праздников. Существует несколько разновидностей, относящихся к разным регионам, но обычно блюдо готовят из пшеницы, меда, орехов и изюма.

коркоти также известен в разных частях Грузии как цандили и колио. Этот кашеобразный десерт относится к обрядовым блюдам и в основном готовится в память об усопших. Кроме того, коркоти часто готовят во время рождественских и пасхальных праздников. Существует несколько разновидностей, относящихся к разным регионам, но обычно блюдо готовят из пшеницы, меда, орехов и изюма. Как готовить: для начала зерна пшеницы нужно замочить в воде минимум на шесть часов или на всю ночь. После этого пшеницу варят до готовности, обычно этот процесс занимает до часа. После того как пшеница размягчилась, добавляют мед, изюм и грецкие орехи. Кокорти подают охлажденным и едят ложкой.

для начала зерна пшеницы нужно замочить в воде минимум на шесть часов или на всю ночь. После этого пшеницу варят до готовности, обычно этот процесс занимает до часа. После того как пшеница размягчилась, добавляют мед, изюм и грецкие орехи. Кокорти подают охлажденным и едят ложкой. Где попробовать: кокорти можно найти в некоторых ресторанах и кафе в крупных городах, в том числе в Кутаиси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чурчхела

Что это: чурчхела - это самая известная и популярная грузинская сладость. Грузинский сникерс готовят из орехов, виноградного сока и муки. Вариации включают чурчхелу с разными орехами и фруктовыми соками, изюмом и даже шоколадом. В восточной Грузии в основном используют грецкие орехи, а на западе страны популярнее фундук (встречается название джанджуха). Чурчхелу чаще готовят осенью после сбора урожая винограда.

чурчхела - это самая известная и популярная грузинская сладость. Грузинский сникерс готовят из орехов, виноградного сока и муки. Вариации включают чурчхелу с разными орехами и фруктовыми соками, изюмом и даже шоколадом. В восточной Грузии в основном используют грецкие орехи, а на западе страны популярнее фундук (встречается название джанджуха). Чурчхелу чаще готовят осенью после сбора урожая винограда. Как готовить: сначала нужно сварить виноградный сок с мукой, пока масса не загустеет. Эта смесь также может стать основой для десерта пеламуши. Очищенные и иногда уже прожаренные орехи нанизывают на длинную нить с помощью иглы, затем полностью опускают в горячую смесь. Это действие нужно после высыхания повторить несколько раз, пока не образуется необходимая толщина. После этого чурчхелу подвешивают и просушивают в течение 5-10 дней. После этого чурчхела должна еще дозреть в полотенце в сухом месте (лучше всего пару месяцев).

сначала нужно сварить виноградный сок с мукой, пока масса не загустеет. Эта смесь также может стать основой для десерта пеламуши. Очищенные и иногда уже прожаренные орехи нанизывают на длинную нить с помощью иглы, затем полностью опускают в горячую смесь. Это действие нужно после высыхания повторить несколько раз, пока не образуется необходимая толщина. После этого чурчхелу подвешивают и просушивают в течение 5-10 дней. После этого чурчхела должна еще дозреть в полотенце в сухом месте (лучше всего пару месяцев). Где попробовать: чурчхела особенно популярна в Кахетии, но ее можете купить на любом рынке страны.

Каклуча

Что это: каклуча также известна как "конфеты Орбелиани", поскольку своим появлением она обязана повару княгини Мариам Орбелиани.

каклуча также известна как "конфеты Орбелиани", поскольку своим появлением она обязана повару княгини Мариам Орбелиани. Как готовить : каклуча готовится из грецких орехов и карамелизированного сахара. Несмотря на простоту ингредиентов, каждая конфета имеет очень необычный вкус и текстуру из-за твердой кристаллизованной оболочкой и кремовой начинки с грецким орехом.

: каклуча готовится из грецких орехов и карамелизированного сахара. Несмотря на простоту ингредиентов, каждая конфета имеет очень необычный вкус и текстуру из-за твердой кристаллизованной оболочкой и кремовой начинки с грецким орехом. Где попробовать: найти этот десерт в грузинских кафе довольно сложно, но в Тбилиси конфеты Орбелиани есть как минимум в кафе Leila и Shemomechama, заказать можно в Orbelianebis Nugbari.

Гозинаки

Что это : гозинаки готовят из грецких орехов и меда. Считается, что гозинаки родом из Гурии, но эту сладость готовят на новогодние и рождественские праздники по всей стране.

: гозинаки готовят из грецких орехов и меда. Считается, что гозинаки родом из Гурии, но эту сладость готовят на новогодние и рождественские праздники по всей стране. Как готовить: самые вкусные гозинаки готовят с горным медом из диких цветов. Орехи (иногда миндаль или фундук) очищают, толкут и обжаривают, потом заливают растопленным медом, перемешивают, раскладывают в форму и остужают.

самые вкусные гозинаки готовят с горным медом из диких цветов. Орехи (иногда миндаль или фундук) очищают, толкут и обжаривают, потом заливают растопленным медом, перемешивают, раскладывают в форму и остужают. Где попробовать: гозинаки продаются во многих кафе и в супермаркетах Грузии, зимой сладость встречается чаще.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пахлава

Что это : грузинская пахлава - это просто вариация пахлавы, которую готовят на Ближнем Востоке, Кавказе и других местах. При этом от турецкой пахлавы грузинская сильно отличается.

: грузинская пахлава - это просто вариация пахлавы, которую готовят на Ближнем Востоке, Кавказе и других местах. При этом от турецкой пахлавы грузинская сильно отличается. Как готовить: пахлаву в Грузии также готовят из теста фило и молотых орехов (фундука или грецких орехов), но вместо кардамона или корицы иногда добавляют сухофрукты. При этом сладкий сироп для заливки не используется, что придает пахлаве более сухую текстуру.

пахлаву в Грузии также готовят из теста фило и молотых орехов (фундука или грецких орехов), но вместо кардамона или корицы иногда добавляют сухофрукты. При этом сладкий сироп для заливки не используется, что придает пахлаве более сухую текстуру. Где попробовать: аджарская пахлава из грецких орехов, которую можно попробовать в Батуми и остальных городах Аджарии, намного ближе к турецкой версии из-за сладкого сиропа.

Мачкатеби

Что это: мачкатеби - это оладьи, которые готовят в Тушети. Они похожи на оладьи, но более высокие, скорее как сырники или драники. Мачкатеби также едят и несладкими.

мачкатеби - это оладьи, которые готовят в Тушети. Они похожи на оладьи, но более высокие, скорее как сырники или драники. Мачкатеби также едят и несладкими. Как готовить : мачкатеби готовят из муки, яиц, соли, масла, молока и масла. Мачкатеби принято есть горячими, они особенно популярны в зимние месяцы.

: мачкатеби готовят из муки, яиц, соли, масла, молока и масла. Мачкатеби принято есть горячими, они особенно популярны в зимние месяцы. Где попробовать: кроме Тушетии вариации мачкатеби можно найти в разных кафе по всему Тбилиси и за его пределами.

Медок

Что это: медок - это грузинская вариация рецепта медового торта, появившегося в XIX веке, который стал особенно популярным во времена СССР.

медок - это грузинская вариация рецепта медового торта, появившегося в XIX веке, который стал особенно популярным во времена СССР. Как готовить: этот слоеный десерт состоит из двух основных компонентов: медового коржа и крема. Но грузинский "Медок" готовится с использованием сливок вместо сметаны, либо с кремом из масла и сгущенки. В крем иногда добавляют орехи или специи, чтобы придать вкусу больше пикантности.

этот слоеный десерт состоит из двух основных компонентов: медового коржа и крема. Но грузинский "Медок" готовится с использованием сливок вместо сметаны, либо с кремом из масла и сгущенки. В крем иногда добавляют орехи или специи, чтобы придать вкусу больше пикантности. Где попробовать: медок готовят как по особым случаям, так и по праздникам, а в любых кафе и кондитерских Грузии найти его можно круглый год.

Тклапи

Что это: тклапи - это тонкая пастила, которая изготавливается путем сушки протертых фруктов. Тклапи может быть как сладким, так и соленым, причем самый кислый вариант тклапи готовят из ткемали, а самый сладкий - из абрикосов и персиков.

тклапи - это тонкая пастила, которая изготавливается путем сушки протертых фруктов. Тклапи может быть как сладким, так и соленым, причем самый кислый вариант тклапи готовят из ткемали, а самый сладкий - из абрикосов и персиков. Как готовить: для приготовления тклапи фрукты отваривают, измельчают до состояния густой пасты, а затем раскладывают тонким слоем на противень и сушат на солнце. Самый распространенный вариант тклапи готовят из виноградного сока бадаги.

Када

Что это : када - это грузинская выпечка, которая появилась в Месхетинской области (Самцхе-Джавахети). Када имеет мягкий, маслянистый вкус благодаря основным ингредиентам: пшеничной муке и маслу. Начинка пирога или печенья может быть соленой или сладкой. Про этот десерт говорят, что када нужно есть обеими руками. Смысл состоит в том, что када настолько вкусная, что ем нужно наслаждаться в полной мере.

: када - это грузинская выпечка, которая появилась в Месхетинской области (Самцхе-Джавахети). Када имеет мягкий, маслянистый вкус благодаря основным ингредиентам: пшеничной муке и маслу. Начинка пирога или печенья может быть соленой или сладкой. Про этот десерт говорят, что када нужно есть обеими руками. Смысл состоит в том, что када настолько вкусная, что ем нужно наслаждаться в полной мере. Где попробовать: соленый вариант блюда готовят в горных районах Грузии, в том числе в Мтиулети и Хевсурети, тогда как сладкую версию с орехами чаще готовят в Джавахети и Кахети.

Чири

Что это : в Грузии сушеные и засахаренные фрукты известны как чири. Чири готовят из хурмы, абрикосов, винограда, яблок, инжира и слив. Киви, груши и апельсины также можно превратить в чири. В сельской местности чири обычно заготавливают на зиму после сбора урожая.

: в Грузии сушеные и засахаренные фрукты известны как чири. Чири готовят из хурмы, абрикосов, винограда, яблок, инжира и слив. Киви, груши и апельсины также можно превратить в чири. В сельской местности чири обычно заготавливают на зиму после сбора урожая. Как готовить: сначала фрукты разрезают, обмакивают в сахарный сироп и раскладывают на подносах для сушки на солнце, либо нанизывают на веревку и сушат несколько недель.

Назуки

Что это: назуки - это сладкие лепешки, которые продают в Сурами. Назуки похож на сладкий вариант грузинского хлеба шоти пури, внутри у него изюм, а сверху сладкая коричная глазурь.

назуки - это сладкие лепешки, которые продают в Сурами. Назуки похож на сладкий вариант грузинского хлеба шоти пури, внутри у него изюм, а сверху сладкая коричная глазурь. Где попробовать: назуки трудно найти за пределами Сурами - города в Шида Картли, но в паре тбилисских пекарен его готовят, включая за станцией метро Авлабари.

Мураба

Что это: мураба - это грузинское варенье, которое можно приготовить практически из любых сезонных фруктов. Мураба отличается от джема тем, что оно более плотное и содержит более крупные куски фруктов. Мураба может быть густой или более жидкой в зависимости от количества используемой воды. Это варенье едят с блинами, пирожными или просто намазывают на хлеб. Мураба в Грузии готовят из вишни, айвы, инжира, грецкого ореха, лепестков роз и арбузных корок.