7 видов турецких сладостей, которые стоит попробовать

Турецкие сладости стали неотъемлемой частью восточной кулинарной традиции. Расскажем о самых популярных турецких десертах: гюллач, ирмик халва, хошмерим, тулумба и сютлач. Каждая из этих сладостей имеет свои особенности и вкусовые сочетания, которые делают их популярными не только в Турции, но и за ее пределами.

Пахлава: королева восточных сладостей

Один из самых известных и популярных десертов Турции - пахлава. Это многослойное лакомство из тончайших листов теста фило, пропитанных сладким сиропом или медом, с ореховой начинкой внутри. В Турции существует множество региональных вариаций пахлавы, но одна из самых знаменитых — пахлава из Газиантепа. Этот город славится ореховым производством, особенно фисташками, которые стали ключевым ингредиентом в местной версии пахлавы. Недавно особое внимание к этой пахлаве привлек сериал "Зимородок", где одна из героинь — родом как раз из Газиантепа, города с богатой кулинарной историей. В турецких домах это сладкое угощение часто подают к чаю, и оно считается символом гостеприимства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гюллач: легкий десерт с ароматом роз

Гюллач — это традиционный турецкий десерт, который обычно готовят в месяц Рамадан. Основой для этого блюда служат тончайшие слои рисового теста, которые пропитывают молоком с добавлением розовой воды. Начинкой чаще всего служит измельченный грецкий орех. Этот десерт отличается своей простотой, но в то же время изысканностью. Его часто украшают гранатом и орехами, что придает ему яркий вид. Гюллач считается одним из самых древних турецких десертов и является своеобразным символом праздничных дней.

Ирмик халва: сладость из манной крупы

Ирмик халва — это десерт на основе манной крупы, который широко распространен по всей Турции. Приготовление этой сладости требует внимательности, так как важно не пережарить крупу, чтобы она впоследствии сохранила мягкую текстуру. Ирмик халва обычно готовится на масле, с добавлением молока и сахара, что придает ей кремовую консистенцию. Вариантов приготовления ирмик халвы достаточно много. Так, к примеру, рецепты могут включать орехи, изюм или кедровые орешки, что добавляет десерту особую текстуру и аромат.

Хошмерим: сладкий сырный десерт

Хошмерим — это оригинальный турецкий десерт, который готовят на основе свежего сыра. Эта сладость в Турции известна еще со времен Османской империи. Основные ингредиенты хошмерима — это сыр (в некоторых рецептах вместо него берут творог), сахар, манная крупа и мука. Вариаций рецептов приготовления хошмерима много. По своему составу сладость немного напоминает халву.

Тулумба: сладкие хрустящие трубочки

Тулумба — это жареное тесто в форме трубочек, которое затем пропитывается сладким сиропом. Этот десерт похож на испанские чуррос, но отличается более хрустящей корочкой и более насыщенным вкусом за счет сиропа. Тулумба популярна не только в Турции, но и на всем Ближнем Востоке, а также в Балканских странах. Этот сладкий десерт часто продается на улицах.

Сютлач: турецкий рисовый пудинг

Сютлач — это турецкая версия рисового пудинга, который готовят на молоке с добавлением риса и сахара. Этот десерт известен своей нежной кремовой текстурой и мягким вкусом. В отличие от многих других турецких сладостей, сютлач не слишком сладкий и считается более легким десертом. Традиционно сютлач подают как холодным, так и горячим. Его часто посыпают корицей или украшают орехами. Этот десерт готовят и дома, и в кафе.

Кемаль-паша: самый простой десерт

Десерт получил свое имя благодаря району Мустафакемальпаша в Бурсе. Сладость также известна как "сырный десерт". Его готовят из особого сыра, зимой подают со сливками, а летом — с мороженым. Десерт можно быстро приготовить самостоятельно: сварить упаковку одноименного печенья в сахарной воде.