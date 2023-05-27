Кухня, хамам, базары: как понять культуру и менталитет Турции?

Попробуйте традиционный турецкий завтрак
Отели предлагают весьма упрощенную версию традиционного турецкого завтрака, состоящего из множества пикантных и сладких блюд, таких как оливки, помидоры, огурцы, различные виды сыра, джемы, мед, масло, яйца и свежеиспеченный хлеб. К столу могут подать турецкую колбасу суджук, блюдо из яиц с помидорами и перцем менемен, жареное тесто под названием "пиши", симит с кунжутом, выпечка бурек. Завтрак обязательно будет сопровождаться горячим чаем. Традиционный турецкий завтрак медленный и продолжительный, а проходит он в окружении семьи и друзей.
Сходите в хамам
В последние десятилетия практика этой многовековой традиции сокращается, но раньше в каждом районе Турции был хамам; и женщины и мужчины часто посещали его со своими друзьями, причем в некоторые дни хаммам был открыт только для мужчин, а в другие – только для женщин. Многие турецкие хаммамы имеют богатую историю. Во времена Османской империи их посещали не только ради гигиены, но и для общения и обсуждения новостей. Также там могли присматривать невесту для наследника семейства.
Посетите фермерский рынок
Еще один способ по-настоящему познакомиться с Турцией — побывать на ее фермерских рынках. Здесь можно найти всё, поэтому базары - наиболее часто посещаемые места. Фермерский рынок есть в каждом районе. Эти места всегда красочные и оживленные. Здесь вам могут предложить попробовать перед покупкой фрукты, оливки, сыры и многие другие местные деликатесы.
Отправьтесь в путешествие по воде
Большинство туристических направлений включает в себя путешествие по морю, реке или озеру. В Стамбуле можно отправиться в короткую поездку на пароме или в круиз по Босфору. Также съездить в круиз по бирюзовым водам Эгейского моря. Что бы вы ни выбрали, такое путешествие позволит вам насладиться потрясающими пейзажами Турции.
Оцените местную кухню
Турецкая кухня славится своими шашлыками, рыбой, мезе, пиде, пахлавой, но туристам стоит попробовать множество других вкусов, которые не часто предлагаются в туристических местах, а именно домашнюю кухню. В таких заведениях можно попробовать тушеные блюда и супы, традиционный соленый айран и горький ферментированный напиток из репы шалгам. В кафе и ресторанчиках вы ощутите тепло и гостеприимство этих непринужденных и аутентичных мест.