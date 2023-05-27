Кухня, хамам, базары: как понять культуру и менталитет Турции?

Посещение исторических достопримечательностей – самый очевидный способ познакомиться в турецкой культурой. Но не единственный. Расскажем, как еще глубже понять образ жизни и ценности турок.

Попробуйте традиционный турецкий завтрак

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отели предлагают весьма упрощенную версию традиционного турецкого завтрака, состоящего из множества пикантных и сладких блюд, таких как оливки, помидоры, огурцы, различные виды сыра, джемы, мед, масло, яйца и свежеиспеченный хлеб. К столу могут подать турецкую колбасу суджук, блюдо из яиц с помидорами и перцем менемен, жареное тесто под названием "пиши", симит с кунжутом, выпечка бурек. Завтрак обязательно будет сопровождаться горячим чаем. Традиционный турецкий завтрак медленный и продолжительный, а проходит он в окружении семьи и друзей.

Сходите в хамам

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последние десятилетия практика этой многовековой традиции сокращается, но раньше в каждом районе Турции был хамам; и женщины и мужчины часто посещали его со своими друзьями, причем в некоторые дни хаммам был открыт только для мужчин, а в другие – только для женщин. Многие турецкие хаммамы имеют богатую историю. Во времена Османской империи их посещали не только ради гигиены, но и для общения и обсуждения новостей. Также там могли присматривать невесту для наследника семейства.

Посетите фермерский рынок

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один способ по-настоящему познакомиться с Турцией — побывать на ее фермерских рынках. Здесь можно найти всё, поэтому базары - наиболее часто посещаемые места. Фермерский рынок есть в каждом районе. Эти места всегда красочные и оживленные. Здесь вам могут предложить попробовать перед покупкой фрукты, оливки, сыры и многие другие местные деликатесы.

Отправьтесь в путешествие по воде

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большинство туристических направлений включает в себя путешествие по морю, реке или озеру. В Стамбуле можно отправиться в короткую поездку на пароме или в круиз по Босфору. Также съездить в круиз по бирюзовым водам Эгейского моря. Что бы вы ни выбрали, такое путешествие позволит вам насладиться потрясающими пейзажами Турции.

Оцените местную кухню

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая кухня славится своими шашлыками, рыбой, мезе, пиде, пахлавой, но туристам стоит попробовать множество других вкусов, которые не часто предлагаются в туристических местах, а именно домашнюю кухню. В таких заведениях можно попробовать тушеные блюда и супы, традиционный соленый айран и горький ферментированный напиток из репы шалгам. В кафе и ресторанчиках вы ощутите тепло и гостеприимство этих непринужденных и аутентичных мест.