Цхраджвари или 9 крестов - удивительная смотровая площадка около Кутаиси

Цхраджвари - гора "девяти крестов" - одна из самых красивых смотровых площадок в Имеретии. Это место будет прекрасным вариантом однодневной поездки из Кутаиси. Расскажем, что такое Цхраджвари, где находится это место, почему там 9 крестов, как туда добраться, когда лучше ехать и чего ожидать от посещения, а также что посмотреть в окрестностях.

Что такое Цхраджвари?

Цхраджвари - это горная вершина, в самой высокой точке достигающая почти 1570 метров над уровнем моря. Но почему на вершине горы стоят кресты? Цхраджвари издавна была местом религиозного паломничества, про нее есть две легенды. Первая, более современная, легенда гласит, что девять братьев из этих мест отправились на фронт во время Второй мировой войны. Их отец установил девять крестов на вершине горы в мольбе о возвращении сыновей, и ребята вернулись домой.

По другой версии кресты были установлены в память о 9 братьях, которые наоборот не вернулись с войны. Конечно, изначальные кресты не сохранились. Более древняя легенда связана с надеждой на рождение сына у одной из местных семей: жителями деревни было дано обещание построить молельню в том месте, куда сядет белый голубь, если при рождении мальчик выживет. За несколько лет часовня была построена. Православные паломники и теперь приезжают на вершину Цхраджвари, чтобы помолиться о своем. От старой молельни в честь Святого Георгия оставались только руины, но там, где установлены кресты, в прошлом году была построена новая каменная часовня.

© Фото: georgiantravelguide.com

Где находится Цхраджвари?

Цхраджвари расположена в Имеретии недалеко от перевала Накерала, почти на границе с Рача-Лечхуми в Западной Грузии. Она находится примерно в 50 км к северу от Кутаиси. С высоты более 1,5 тысяч метров над уровнем моря открываются невероятные виды на горы Большого Кавказа, включая двуглавую Ушбу. В ясный день отсюда можно увидеть грузинские земли чуть ли не до Черного моря.

Когда посещать Цхраджвари?

В последнюю майскую субботу, когда здесь отмечается праздник Цхраджвароба, сотни жителей этой части Грузии поднимаются на Цхраджвари. Если хочется большей уединенности, то лучше выбрать другой день. В целом, для похода на эту гору главное - это выбрать правильную погоду. Летом чаще бывает туман и плохая видимость наверху, в этом смысле проще посетить расположенную немного севернее в регионе Лечхуми гору Хвамли. Но все равно летом туристы и местные жители сюда приходят довольно часто, если погода хорошая, хотя число посетителей не сравнить с более популярными достопримечательностями. Весна и осень подходят для посещения Цхраджвари, но нужно выбирать дни, перед которыми не было сильных дождей (поздней весной и осенью - это обычное дело). В конце октября-начале ноября в этом регионе очень красивые осенние краски.

© Фото: georgiantravelguide.com

Как добраться до Цхраджвари?

Цхраджвари находится недалеко от Ткибули, небольшого города примерно на полпути между Кутаиси и Амбролаури. Тропа на вершину начинается недалеко от главной дороги. Конечно, лучше всего ехать сюда на собственном или арендованном автомобиле. В таком случае понадобится меньше, чем полтора часа, чтобы доехать до Цхраджвари из Кутаиси, или всего 20 минут, чтобы доехать до начала тропы из Ткибули. Из Кутаиси по направлении к Раче ходят маршрутки, но до тропы они не доезжают, поэтому придется пройти около 3 км до ее начала от ближайшей остановки. Например, можно сесть в Кутаиси на маршрутку до Амбролаури и выйти пораньше, или на маршрутку до Ткибули, а оттуда уже вызвать такси до Цхраджвари. Если подъезжать с юга, поворот на дорогу к Цхраджвари находится перед перевалом Неракала. Чтобы увидеть начало тропы, нужно подняться на холм в направлении заброшенной станции канатной дороги.

Чего ожидать от Цхраджвари?

Поход к вершине Цхраджвари короткий, но не слишком простой. Хотя в последние пару лет подниматься стало проще, так как сделали новые лестницы и перила. Большая часть тропы все равно усеяна камнями и корнями деревьев, а лестницы довольно крутые. Поэтому пожилым людям в плохой физической форме будет сложно, а за детьми стоит пристально следить во время всего похода. Тропа начинается за заброшенной станцией канатной дороги. Там уже начинается сначала пологий подъем, а позже довольно резкий, но по лестнице. На вершине стоят кресты, вбитые в землю, и часовня. Отсюда открываются виды на Сванетию и горы Большого Кавказа на севере, Ткибульское водохранилище на юго-востоке и Шаорское водохранилище на северо-востоке. Спускаться вниз предстоит по тому же самому пути. Подъем на смотровую площадку занимает полчаса в спокойном темпе, а чтобы спуститься нужно 20-30 минут. Но в целом на эту прогулку следует выделить не менее 1,5 часов.

© Фото: georgiantravelguide.com

Что посмотреть рядом с Цхраджвари?

Шаорское водохранилище находится всего в 10 минутах езды от Цхраджвари. Летом его берега заполняются туристами, рыбаками и кемпингами, но красиво здесь в любое время года. С другой стороны от горы находится Ткибульское водохранилище. В соседнем Ткибули есть несколько интересных архитектурных сооружений и памятников. Там же находится и нижняя станции канатной дороги, построенной до Цхраджвари. В 1984 году на горе построили верхнюю станцию канатной дороги, чтобы соединить ее с шахтерским городом Ткибули, расположенным в долине внизу. Это была вторая по длине канатная дорога в Грузии и Советском Союзе протяженностью более 3,5 км. Верхнее и нижнее здания станции стоят до сих пор, но они заброшены и находятся в аварийном состоянии. Если ехать от Цхраджвари на север, можно посетить города Никорцминда, Амбролаури и Они.