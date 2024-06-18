Как посетить Хвамли - самую таинственную гору Грузии?

Святослава Прокофьева

Если хочется съездить из Кутаиси в горы на один день, то для любителей хайкинга хорошим вариантом будет несложный подъем на гору Хвамли - место, окутанное легендами. Расскажем, где находится Хвамли, чем интересна эта гора, когда ее лучше посещать, как туда добраться и что там посмотреть.

Хвамли - самый известный горный массив из известняковой породы в Лечхуми. Однако в этой части страны много подобных известняковых образований, как гор, так и пещер. Поскольку Хвамли - это одна из наиболее выделяющихся горных вершин Западной Грузии, по мере восхождения туристов ждут удивительные виды как на горы Большого Кавказа на севере, так и на Малый Кавказ на юге.

Где находится Хвамли?

Хвамли находится на северо-западе Грузии в исторической области Лечхуми. С административной точки зрений Лечхуми относится к краю Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, а точнее - к Цагерскому муниципалитету. Центр этого муниципалитета - город Цагери, который находится в 65 км к северу от Кутаиси. От самой горы Хвамли до Кутаиси по прямой - всего километров 30, ее всегда видно из города, но по дороге получается около 70 км. Высота горы составляет 2 км над уровнем моря.

Чем знаменита Хвамли?

С горой Хвамли связано несколько легенд, главная из которых гласит, что именно здесь Зевс приковал Прометея за то, что он подарил человечеству огонь. Но в грузинской версии этого мифа фигурирует один из главных персонажей грузинской мифологии Амирани, которого к скале приковал верховный бог Гмерти.

Кстати, примерно в 50 км от горы по пути к Кутаиси есть и пещера Прометея (Кумистави). Эта карстовая пещера остается одной из главных туристических достопримечательностей на западе Грузии. Причем к Прометею она никакого отношения не имеет, но 14 лет назад предприимчивый бывший президент Михаил Саакашвили предложил дать пещере такое название, потому что недалеко есть легендарная гора. На склонах самой Хвамли тоже есть пещеры, было исследовано как минимум 19 пещер, самая известная из которых карстовый колодец Текентери.

Еще одна легенда, связанная с Хвамли, гласит, что во время монгольского нашествия в XIII веке в пещерах горы были спрятаны царские сокровища королевства. Эта гора упоминается во многих грузинских исторических источниках и некоторые даже приписывают этому месту мистическую роль.

Когда лучше посещать Хвамли?

Дорога к Хвамли открыта круглый год, но стоит следить, чтобы в предыдущие дни в этой местности не было сильных дождей или снегопадов, чтобы исключить оползни. В туманную погоду в целях безопасности тоже лучше не ехать. Тем, кто плохо переносит жару, отправляться в хайк по горе лучше с апреля по июнь или с сентября по ноябрь. Поскольку тропа находится на самом солнце, в июле и августе сюда лучше приезжать ранним утром. Тем, кто любит яркие осенние краски, наверняка захочется посетить Хвамли в конце сентября или в октябре.

Как добраться до Хвамли?

Расстояние: до вершины идти 2 км от парковки или 14 км от главной дороги;

Время: 2-4 часа, чтобы сходить туда-обратно и отдохнуть наверху, но если идти от дороги, то еще +7 часов;

Продолжительность поездки в машине: 1,5-2 часа от Кутаиси или 7 часов от Тбилиси;

Уровень сложности: легкий, но есть несколько подъемов.

К началу тропы лучше всего добираться на личном или арендованном автомобиле. Цена проезда на такси из Кутаиси в одну сторону будет около 70 лари (2 тысячи рублей), но тогда еще нужно будет решить вопрос того, как добираться обратно. Поворот на Хвамли расположен по автомагистрали Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, примерно в 55 км от Кутаиси. Дальше до стоянки ехать еще 30-40 минут по асфальтированной дороге. Маршрутки, следующие в Цвари (их всего три в день, стоимость 10 лари или 300 рублей), едут максимум до поворота на дорогу к Хвамли, дальше автостоп, либо идти 14 км.

Что посмотреть на Хвамли?

Тропа к Хвамли обозначена указателями. Первое, что встречается по пути после парковки - это кемпинг, после него начинается лес, а далее луга и нужно идти либо на северо-запад к плато или на юго-запад к вершине.

Обычно сначала идут к часовне Святого Георгия на плато, построенной на месте церкви XII-XIII веков. Путь занимает примерно полчаса (1 км). С этого плато уже открывается очень красивый вид, но при желании можно подняться выше.

От часовни можно вернуться к указателю и пройти еще 1,2 км уже по узкой тропе к вершине: сначала через лес, а потом 20 минут нужно идти по открытой местности вверх, этот отрезок более сложный. Вершина горы отмечена большим крестом, с южной стороны открываются самые красивые виды.

На обратном пути в Кутаиси можно остановиться у нескольких водопадов. Самый красивый водопад называется Рачха, от дороги до него идти минут 10-15. Менее полноводный водопад, расположенный в 7 км от Рачхи, называется Офитара.