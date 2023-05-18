Куда съездить из Кутаиси: топ-5 однодневных направлений

Из Кутаиси очень удобно изучать Грузию, ведь до черноморского побережья отсюда добираться менее чем 1,5 часа, а рядом находится второй по величине винодельческий регион страны. Расскажем о пяти лучших однодневных поездках из Кутаиси: куда поехать и что посмотреть, как добраться и сколько это займет времени.

Перепроверить время и стоимость проезда перед поездкой на маршрутке, автобусе или поезде стоит либо на железнодорожном или автовокзале, либо в туристическом информационном центре Кутаиси, расположенном на проспекте Руставели. Маршрутки из Кутаиси отправляются с центрального автовокзала, до которого можно добраться на автобусе №1 (60 тетри) или такси (3-5 лари).

Моцамета и Гелатский монастырь

Расстояние от Кутаиси: 6 км до Моцаметы и 9 км до Гелати;

Время в пути на машине: менее 20 минут (в одну сторону);

Гелатский монастырь - это один из четырех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии, основанный царем Давидом IV Строителем в XII веке. Это один из старейших и важнейших монастырей в этой части страны. Стоит обратить внимание на фрески XII-XVIII веков и руины Гелатской академии. Монастырь Моцамета, расположенный в нескольких километрах от Гелатского монастырского ансамбля, по сравнению с ним имеет скромный интерьер, но его расположение впечатляет сильнее. Моцамета стоит на утесе над рекой Цкалцители. Монастырь окружен деревьями, листва которых осенью становится красно-желтой. От одного монастыря к другому можно пройти пешком.

Как добраться до монастырей из Кутаиси?

К Гелатскому монастырю из центра Кутаиси ходит около 5 маршруток в день.

Если погода хорошая, туда можно взять такси за примерно 12 лари, а обратно из Моцаметы дойти пешком до Кутаиси за 1,5 часа.

Можно поехать на экскурсию, которая займет около 3 часов, обычно включено еще посещение храма Баграта, который стоит в черте города.

Мартвильский каньон и пещера Прометея

Расстояние от Кутаиси: 75 км;

Время в пути на машине в одну сторону: 2 часа.

Каньоны и пещеры, расположенные в Имерети и Самегрело, остаются самым популярным выбором поездки на целый день из Кутаиси. Типичный маршрут включает Мартвильский каньон, пещеру Прометея и каньон Окаце. Зимой обычно вместо Окаце посещают заповедник Сатаплиа. Однако на момент середины июня 2024 года кантон Окаце пока не открылся, хотя на ремонт его закрыли в феврале. Мартвильский каньон находится дальше всего от Кутаиси, до него ехать на машине около 70 минут. Вход в каньон стоит 20 лари, еще там есть зиплайн (70 лари), но лучше взять прогулку на лодке (20 лари).

© Фото: nationalparks.ge

Каньон Окаце намного глубже, там есть подвесной пешеходный мост. Пещера Прометея или Кумистави - это целая система пещер с пешеходной тропой и подсветкой. Посещение пещеры осуществляется с местным гидом и длится около часа (стоимость 25 лари), еще за 20 лари можно покататься по подземной реке на лодке (всего 10 минут). Во время дождей на лодке нельзя кататься как в пещере Прометея, так и в Мартвильском каньоне.

Как добраться до каньонов и пещер из Кутаиси?

Если хочется посетить сразу несколько самых популярных пещер и каньонов около Кутаиси, стоит поехать на однодневную экскурсию, они проводятся даже зимой.

Либо можно поехать с трансфером и выбрать несколько главных остановок.

На общественном транспорте до этих природных достопримечательностей добираться не очень удобно, так как либо нет прямых маршруток и нужно делать пересадку, либо все-равно нужно будет доезжать на такси.

Цхалтубо

Расстояние от Кутаиси: 15 км;

Время в пути на машине в одну сторону: 20 минут.

Цхалтубо, известный своими полузаброшенными санаториями - это одно из самых интересных направления для однодневной поездки. Помимо нескольких десятков бывших санаториев здесь есть и другое советское наследие, в том числе мозаики, барельефы и заброшенное почтовое отделение. Но некоторые здания сейчас находятся на реконструкции и могут быть закрыты. Обязательно стоит погулять в центральном парке Цхалтубо, в городе есть и много других интересных мест.

© Фото: georgiantravelguide

Как добраться в Цхалтубо из Кутаиси?

Между Кутаиси и Цхалтубо ходит много маршруток, сесть можно на стоянке у Красного моста, обратно можно вернуться таким же способом.

Добраться можно и на такси, примерно за 15 лари в одну сторону.

Чиатура, Столп Кацхи и монастырь Мгвимеви

Расстояние от Кутаиси: 75 км;

Время в пути на машине в одну сторону: 2 часа.

Чиатура - это самый известный в Грузии город канатных дорог. Хотя несколько лет назад местные канатные дороги наконец заменили на новые для безопасности, старые вагоны здесь все еще можно увидеть. Кроме канаток здесь есть советские мозаики и бруталисткая архитектура. По пути в Чиатуру, расположенную к северо-востоку от Кутаиси, также можно посетить столп Кацхи - известняковый монолит, на вершине которого воссоздана церковь на руинах VI-VIII веков. Монастырь Мгвимеви, частично построен в скале с базиликой XIII века. Монастырь расположен недалеко от Чиатуры, за полчаса можно дойти пешком. После Чиатуры можно продолжить путь в Сачхере с крепостью Модинахе, это еще 14 км.

© Фото: georgia-gruzia.com

Как добраться в Чиатуру из Кутаиси?

Из Кутаиси в Чиатуру можно добраться на маршрутке, они ходят примерно с 8 утра. Можно доехать с пересадкой через город Зестафони.

Чтобы добраться до Кацхи на общественном транспорте, стоит выйти пораньше, предупредив водителя, а после сесть на маршрутку, идущую дальше в Чиатуру, чтобы проехать оставшиеся 10 км.

Между Кутаиси и Чиатурой два раза в день ходят поезда, примерно в 6 и 10 утра, но ехать около 3 часов.

Вардзиа, крепость Рабат и Боржоми

Расстояние от Кутаиси: 190 км;

Время в пути на машине в одну сторону: 5 часов.

© Фото: commons wikimedia

Посещение пещерного монастырского комплекса Вардзиа из Кутаиси предполагает много времени за рулем. В Вардзию из Кутаиси ехать примерно столько же, сколько и из Тбилиси. Но если остановиться на ночь в Ахалцихе, будет не так утомительно. В Ахалцихе есть восстановленная крепость Рабат, которую тоже стоит посетить. Вардзия - это одна из самых впечатляющих достопримечательностей Грузии. Чтобы обойти пещерный комплекс Вардзиа пешком по размеченной тропе между его древними строениями, потребуется 1,5 часа. Билет стоит 15 лари, шаттл до входа - 2 лари. На обратном пути в Кутаиси можно заехать и в Боржоми, хотя этот город заслуживает отдельной поездки. Между Вардзиа и Ахалцихе есть село Саро с загадочными мегалитическими строениями.

В эту поездку нужно ехать либо на арендованной машине или трансфере, либо с экскурсией, которая займет целый день.