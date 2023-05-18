Куда съездить из Кутаиси: топ-5 однодневных направлений

Перепроверить время и стоимость проезда перед поездкой на маршрутке, автобусе или поезде стоит либо на железнодорожном или автовокзале, либо в туристическом информационном центре Кутаиси, расположенном на проспекте Руставели. Маршрутки из Кутаиси отправляются с центрального автовокзала, до которого можно добраться на автобусе №1 (60 тетри) или такси (3-5 лари).
Моцамета и Гелатский монастырь
- Расстояние от Кутаиси: 6 км до Моцаметы и 9 км до Гелати;
- Время в пути на машине: менее 20 минут (в одну сторону);
Гелатский монастырь - это один из четырех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии, основанный царем Давидом IV Строителем в XII веке. Это один из старейших и важнейших монастырей в этой части страны. Стоит обратить внимание на фрески XII-XVIII веков и руины Гелатской академии. Монастырь Моцамета, расположенный в нескольких километрах от Гелатского монастырского ансамбля, по сравнению с ним имеет скромный интерьер, но его расположение впечатляет сильнее. Моцамета стоит на утесе над рекой Цкалцители. Монастырь окружен деревьями, листва которых осенью становится красно-желтой. От одного монастыря к другому можно пройти пешком.
Как добраться до монастырей из Кутаиси?
- К Гелатскому монастырю из центра Кутаиси ходит около 5 маршруток в день.
- Если погода хорошая, туда можно взять такси за примерно 12 лари, а обратно из Моцаметы дойти пешком до Кутаиси за 1,5 часа.
- Можно поехать на экскурсию, которая займет около 3 часов, обычно включено еще посещение храма Баграта, который стоит в черте города.
Мартвильский каньон и пещера Прометея
- Расстояние от Кутаиси: 75 км;
- Время в пути на машине в одну сторону: 2 часа.
Каньоны и пещеры, расположенные в Имерети и Самегрело, остаются самым популярным выбором поездки на целый день из Кутаиси. Типичный маршрут включает Мартвильский каньон, пещеру Прометея и каньон Окаце. Зимой обычно вместо Окаце посещают заповедник Сатаплиа. Однако на момент середины июня 2024 года кантон Окаце пока не открылся, хотя на ремонт его закрыли в феврале. Мартвильский каньон находится дальше всего от Кутаиси, до него ехать на машине около 70 минут. Вход в каньон стоит 20 лари, еще там есть зиплайн (70 лари), но лучше взять прогулку на лодке (20 лари).
Каньон Окаце намного глубже, там есть подвесной пешеходный мост. Пещера Прометея или Кумистави - это целая система пещер с пешеходной тропой и подсветкой. Посещение пещеры осуществляется с местным гидом и длится около часа (стоимость 25 лари), еще за 20 лари можно покататься по подземной реке на лодке (всего 10 минут). Во время дождей на лодке нельзя кататься как в пещере Прометея, так и в Мартвильском каньоне.
Как добраться до каньонов и пещер из Кутаиси?
- Если хочется посетить сразу несколько самых популярных пещер и каньонов около Кутаиси, стоит поехать на однодневную экскурсию, они проводятся даже зимой.
- Либо можно поехать с трансфером и выбрать несколько главных остановок.
- На общественном транспорте до этих природных достопримечательностей добираться не очень удобно, так как либо нет прямых маршруток и нужно делать пересадку, либо все-равно нужно будет доезжать на такси.
Цхалтубо
- Расстояние от Кутаиси: 15 км;
- Время в пути на машине в одну сторону: 20 минут.
Цхалтубо, известный своими полузаброшенными санаториями - это одно из самых интересных направления для однодневной поездки. Помимо нескольких десятков бывших санаториев здесь есть и другое советское наследие, в том числе мозаики, барельефы и заброшенное почтовое отделение. Но некоторые здания сейчас находятся на реконструкции и могут быть закрыты. Обязательно стоит погулять в центральном парке Цхалтубо, в городе есть и много других интересных мест.
Как добраться в Цхалтубо из Кутаиси?
- Между Кутаиси и Цхалтубо ходит много маршруток, сесть можно на стоянке у Красного моста, обратно можно вернуться таким же способом.
- Добраться можно и на такси, примерно за 15 лари в одну сторону.
Чиатура, Столп Кацхи и монастырь Мгвимеви
- Расстояние от Кутаиси: 75 км;
- Время в пути на машине в одну сторону: 2 часа.
Чиатура - это самый известный в Грузии город канатных дорог. Хотя несколько лет назад местные канатные дороги наконец заменили на новые для безопасности, старые вагоны здесь все еще можно увидеть. Кроме канаток здесь есть советские мозаики и бруталисткая архитектура. По пути в Чиатуру, расположенную к северо-востоку от Кутаиси, также можно посетить столп Кацхи - известняковый монолит, на вершине которого воссоздана церковь на руинах VI-VIII веков. Монастырь Мгвимеви, частично построен в скале с базиликой XIII века. Монастырь расположен недалеко от Чиатуры, за полчаса можно дойти пешком. После Чиатуры можно продолжить путь в Сачхере с крепостью Модинахе, это еще 14 км.
Как добраться в Чиатуру из Кутаиси?
- Из Кутаиси в Чиатуру можно добраться на маршрутке, они ходят примерно с 8 утра. Можно доехать с пересадкой через город Зестафони.
- Чтобы добраться до Кацхи на общественном транспорте, стоит выйти пораньше, предупредив водителя, а после сесть на маршрутку, идущую дальше в Чиатуру, чтобы проехать оставшиеся 10 км.
- Между Кутаиси и Чиатурой два раза в день ходят поезда, примерно в 6 и 10 утра, но ехать около 3 часов.
Вардзиа, крепость Рабат и Боржоми
- Расстояние от Кутаиси: 190 км;
- Время в пути на машине в одну сторону: 5 часов.
Посещение пещерного монастырского комплекса Вардзиа из Кутаиси предполагает много времени за рулем. В Вардзию из Кутаиси ехать примерно столько же, сколько и из Тбилиси. Но если остановиться на ночь в Ахалцихе, будет не так утомительно. В Ахалцихе есть восстановленная крепость Рабат, которую тоже стоит посетить. Вардзия - это одна из самых впечатляющих достопримечательностей Грузии. Чтобы обойти пещерный комплекс Вардзиа пешком по размеченной тропе между его древними строениями, потребуется 1,5 часа. Билет стоит 15 лари, шаттл до входа - 2 лари. На обратном пути в Кутаиси можно заехать и в Боржоми, хотя этот город заслуживает отдельной поездки. Между Вардзиа и Ахалцихе есть село Саро с загадочными мегалитическими строениями.
В эту поездку нужно ехать либо на арендованной машине или трансфере, либо с экскурсией, которая займет целый день.