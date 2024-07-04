Вестник Кавказа

Аэропорт Кутаиси обзаведется новой ВПП

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Церемония по случаю старта строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорте Кутаиси состоялась сегодня с участием главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе. В будущем в аэропорт ждет и другие обновления.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы началось в аэропорту Кутаиси. К ее созданию привлекут порядка $88 млн (240 млн лари или 8,4 млрд рублей), рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии по случаю начала реализации проекта.

«Новая полоса будет построена в соответствии с самыми высокими международными стандартами, оснащена высокоточным современным навигационно-осветительным оборудованием и будет иметь возможность неограниченного обслуживания пассажирских и грузовых самолетов любого размера»

- Ираклий Кобахидзе

Второй этап масштабной реконструкции аэропорта затронет пассажирский терминал, который будет расширен. Благодаря этому авиагавань сможет увеличить поток пассажиров до 5 млн человек ежегодно, отметил грузинский премьер.

Отметим, что международный аэропорт Кутаиси вдвое увеличил пассажиропоток в прошлом году и принял порядка 1,7 млн человек. Из него можно отправиться в 20 страны на самолетах пяти различных авиакомпаний.

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