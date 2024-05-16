Аэропорт Кутаиси внедряет электронную идентификацию пассажиров

В скором времени в Международном аэропорту Кутаиси заработает электронная идентификация пограничного контроля пассажиров, для прохождения которой будет достаточно отсканировать паспорт в специальном турникете eGate.

Международный аэропорт Кутаиси значительно упростит прохождение пограничного контроля для пассажиров – вскоре здесь заработают автоматические турникеты eGate, сообщила медиа платформа BMG.

Пока система будет работать только для граждан страны – чтобы пройти пограничный контроль, им будет достаточно самостоятельно отсканировать свой паспорт на таком турникете, и система, интегрированная в пограничную систему страны, откроет его для прохода пассажира на борт воздушного судна, передает Sputnik Грузия.

Объединение аэропортов Грузии планирует потратить на этот проект 1,87 млн лари, на которые будут закуплены пока семь турникетов eGate, которые применяются уже в 35 странах мира.

Напомним, eGate – система, сканирующая документ гражданина посредством специального считывателя и идентифицирующая его лицо биометрической камерой, после чего турникет автоматически пропускает человека.