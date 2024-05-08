Аэропорт Кутаиси будут строить по мастер-плану IATA

Воздушную гавань грузинского Кутаиси ждут большие изменения: победитель тендера по разработке мастер-плана его развития, Международная ассоциация воздушного транспорта, завершила создание документа.

Нынешним летом в аэропорту Кутаиси в Грузии начнутся грандиозные работы, которые позволят обеспечить его развитие на 20 лет вперед – мастер-план предстоящих изменений предоставили разработавшее его эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщили в Объединении аэропортов Грузии.

Документ разделен на три этапа - краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный, и предусматривает развитие Кутаисского международного аэропорта на ближайшие 5, 10 и 20 лет, передает Sputnik Грузия.

"IATA Consulting завершила работу над мастер-планом Международного аэропорта Кутаиси и передала нам 20-летний план развития аэропорта. В течение 6 месяцев при нашем участии эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта несколько раз посещали Кутаиси и изучали существующую инфраструктуру и возможности аэропорта"

- гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе

Переоборудование воздушной гавани Кутаиси в соответствии с международными требованиями важно не только для развития туризма, но и послужит мощным толчком для развития экономики региона, отметил чиновник.

Ожидается, что модернизация Международного аэропорта, предполагающая строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км, подъездных путей к ней и нового терминала, позволит грузинским авиаторам без ограничений обслуживать любые типы пассажирских и грузовых самолетов, его а пассажиропоток вырастет до 5,1 млн пассажиров в год. При этом аэропорт сможет обслуживать до 30 тыс авиарейсов в год.