Порт Махачкалы принял первую мультимодальную партию груза из Индии через Иран

Порт Махачкалы осуществил разгрузку и погрузку первой мультимодальной партии товара из Индии. В российский порт доставили партию бананов.

Бананы из Индии, которые были отправлены в Россию через Иран, прибыли в морской порт Махачкалы. Перевозка была осуществлена мультимодальным способом, то есть с применением разных видов транспорта, поведали в пресс-службе логистического объекта.

Сообщается, что мультимодальный маршрут из Индии через Иран позволил заметно увеличить скорость доставки груза, а также снизить расходы на перевозку. Планируется дальнейшее развитие этого маршрута, в котором дагестанский порт будет играть важнейшую роль.

Отметим, что в порту Махачкалы сейчас проводятся работы по углублению дна. Также в рамках развития объекта запланировано создание подъездной дороги за 8 млрд рублей.