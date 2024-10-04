Махачкала вошла в список лучших городов страны для осеннего путешествия

Махачкала оказалась в списке городов России, где можно насладиться теплом и поднять себе настроение в осенний период. Также в рейтинг вошел Краснодар.

На популярном портале путешествий "Туту" представили топ-7 городов страны, куда лучше всего отправиться для борьбы с осенней хандрой. В число самых интересных мест в пору листопада попали Махачкала и Краснодар.

Нет ничего удивительного, что большинство городов в подборке относятся к югу страны, ведь именно тепло помогает лучше всего противостоять осенней тоске, съедающей среднюю полосу страны. Махачкала подходит в качестве бастиона тепла отлично: дневная температура почти никогда не опускается ниже 15 градусов.

В столице Дагестана можно также увидеть озеро Ак-Гель с прекрасными видами на горы и величественную Джума-мечеть.

Краснодар же пользуется особой любовью путешественников именно осенью. Морские курорты в октябре-ноябре теряют актуальность, зато Краснодар с его мягким климатом, прекрасной архитектурой и современным парком возле стадиона привлекает гостей.