Вестник Кавказа

Махачкала вошла в список лучших городов страны для осеннего путешествия

Джума-мечеть г. Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
Махачкала оказалась в списке городов России, где можно насладиться теплом и поднять себе настроение в осенний период. Также в рейтинг вошел Краснодар.

На популярном портале путешествий "Туту" представили топ-7 городов страны, куда лучше всего отправиться для борьбы с осенней хандрой. В число самых интересных мест в пору листопада попали Махачкала и Краснодар. 

Нет ничего удивительного, что большинство городов в подборке относятся к югу страны, ведь именно тепло помогает лучше всего противостоять осенней тоске, съедающей среднюю полосу страны. Махачкала подходит в качестве бастиона тепла отлично: дневная температура почти никогда не опускается ниже 15 градусов. 

В столице Дагестана можно также увидеть озеро Ак-Гель с прекрасными видами на горы и величественную Джума-мечеть.  

Краснодар же пользуется особой любовью путешественников именно осенью. Морские курорты в октябре-ноябре теряют актуальность, зато Краснодар с его мягким климатом, прекрасной архитектурой и современным парком возле стадиона привлекает гостей.

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