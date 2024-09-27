Махачкала — лидер по росту цен на вторичное жилье в России. Стоимость квадратного метра составляет более 102 тыс рублей.
Стоимость вторичного жилья в сентябре текущего года возросла в 43 крупных российских городах, к такому выводы пришли в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости».
Лидером по росту цен на вторичное жилье в России стала Махачкала, где стоимость квадратного метра составляет свыше 102 тыс рублей. Рост составил почти 2,3%.
Далее в рейтинге находится Краснодар, где стоимость подорожала на 1,60%. Тройку замкнул Сочи — цена квадратного метра в городе-курорте выросла на 0,80%.
В аналитическом центре заявили, что высокие процентные ипотечные ставки продолжают существенно влиять на стоимость недвижимости в российских городах.