Вестник Кавказа

Махачкала - лидер по росту цен на вторичное жилье в России

Махачкала - лидер по росту цен на вторичное жилье в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махачкала — лидер по росту цен на вторичное жилье в России. Стоимость квадратного метра составляет более 102 тыс рублей.

Стоимость вторичного жилья в сентябре текущего года возросла в 43 крупных российских городах, к такому выводы пришли в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости».

Лидером по росту цен на вторичное жилье в России стала Махачкала, где стоимость квадратного метра составляет свыше 102 тыс рублей. Рост составил почти 2,3%.

Далее в рейтинге находится Краснодар, где стоимость подорожала на 1,60%. Тройку замкнул Сочи — цена квадратного метра в городе-курорте выросла на 0,80%.

В аналитическом центре заявили, что высокие процентные ипотечные ставки продолжают существенно влиять на стоимость недвижимости в российских городах.

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