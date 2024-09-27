Вестник Кавказа

Сколько стоит недельный отдых в Дагестане в октябре?

Сколько стоит недельный отдых в Дагестане в октябре?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Раскрыта цена недельного отдыха в Дагестане в октябре. Республика стала одним из популярных направлений в этом месяце по бронированию.

Российский союз туриндустрии раскрыл среднюю стоимость недельного отдыха в Дагестане в октябре текущего года.

Там отметили, что в этом месяце в регионе отмечена высокая доля бронирования туров. Дагестан оказался в списке вместе с Кубанью, Подмосковьем, Ставропольем, Калининградом и другими местами.

В РСТ заявили, что недельный тур по Дагестану обойдется путешественникам в 70,4 тыс рублей. Это больше, чем в Москве, где неделя отдыха стоит 48,3 тыс рублей.

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