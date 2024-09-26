Вестник Кавказа

Дагестанцы нарастили долги по розничным кредитам

Дагестанцы нарастили долги по розничным кредитам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года долги дагестанцев по розничным кредитам увеличились. По размеру роста республика вошла в десятку.

В Дагестане с января по июль возросли долги жителей по розничным кредитам, передает пресс-служба частного коллекторского агентства.

С начала года задолженность увеличилась на 31% - до 10,3 млн рублей. С таким показателем республика занимает 7 место среди субъектов страны.

Лидерами рейтинга стали Москва, Подмосковье и Кубань. В целом по России задолженность по розничным кредитам составила 1,15 трлн рублей (+8%).

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