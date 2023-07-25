Мэр Избербаша задержан в Дагестане

Глава дагестанского Избербаша Магомед Исаков задержан в рамках уголовного дела. О задержании сообщают СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Следователи проводят обыски.

Мэра Избербаша задержали в Дагестане, о следственных действиях в отношении градоначальника рассказал источник в правоохранительных структурах.

"Мэр Избербаша задержан"

– источник

Как сообщает РИА Новости, в данный момент проводятся обыски – они проходят и в доме задержанного Магомеда Исакова, и в здании администрации.

Чуть позже ситуацию прокомментировали в Следственном комитете России. В ведомстве уточнили, что Исаков стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении особо крупной взятки.

Следствие считает, что в 2019 году застройщик дал Исакову взятку на 3,9 млн рублей. В обмен на эту сумму мэр согласился не совершать связанные с взяткодателем действия, которые он должен был выполнить, а именно не отзывать разрешение на строительство дома в Избербаше.

Биография Магомедова Исакова

Магомед Исаков возглавляет Избербаш с декабря 2018 года – в конце этого месяца он был назначен и.о. мэра. Ему 55 лет. Уроженец Акушинского района Дагестана. Имеет высшее педагогическое образование, семь лет работал сельским учителем математики. В 2008-2009 годах работал в администрации Махачкалы, после чего руководил махачкалинским хлебозаводом, был гендиректором компании "Каспий хлеб". В конце 2015 года стал заммэра Избербаша.