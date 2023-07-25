Водоснабжением Избербаша заинтересовался СКР

Опубликовано: 11:37, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С отсутствием воды в кранах жителей дагестанского Избербаша потребовал разобраться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с отсутствием воды в домах жителей Избербаша.

Он поручил руководителю управления СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а также о мерах, принятых для восстановления прав местных жителей, передает "АиФ-Дагестан".

На проблему жестко отреагировал в свое Telegram-канале и глава региона Сергей Меликов, отметив: работа с населением в городе провалена, избербашцев не проинформировали вовремя об авариях на водоводе.

"Печальные результаты такого подхода мы уже видели. Если водовозов мало и не все жители обеспечены водой, нужно привлекать дополнительные ресурсы. Если их нет — сообщить мне, чтобы мы вместе нашли выход"

- Сергей Меликов

Проблему водоснабжения города нужно решить раз и навсегда, для этого избербашцам нужно немного потерпеть, добавил руководитель региона.

Напомним, только за последние два дня на водоводе в Избербаш было зафиксировано 30 аварий.