Почему в Избербаше нет воды?

Дагестанский город Избербаш остался без воды, сейчас ситуация постепенно исправляется, однако во многие дома вода так и не вернулась. О том, что происходит с городским водоснабжением, рассказал мэр Магомед Исаков.
Накануне глава города сообщил, что авария, произошедшая на водоводе "Каспийск-Избербаш" в Каспийске, была ликвидирована. После этого вода начала возвращаться в город, но медленно.
Сегодня градоначальник поговорил с местными жителями, которые пришли в администрацию, чтобы узнать, когда водоснабжение будет полностью восстановлено.
"Довел до собравшихся информацию о том, что вода со вчерашнего дня поступает в резервуары Водоканала, однако поступающего объема воды пока недостаточно, система водоснабжения города продолжает наполняться"
– Магомед Исаков
Мэр заверил, что подача воды нарастает, и скоро она вернется в норму.
До этого момента, по словам чиновника, водоканал организует доставку воды в цистернах. Это абсолютно бесплатно, однако надо подать заявку по телефону 8 (964) 000-88-06.