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Почему в Избербаше нет воды?

Избербаш
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Избербаша прокомментировал ситуацию с отключением воды в городе. По словам Магомеда Исакова, авария устранена, и вода постепенно поступает в трубы.

Дагестанский город Избербаш остался без воды, сейчас ситуация постепенно исправляется, однако во многие дома вода так и не вернулась. О том, что происходит с городским водоснабжением, рассказал мэр Магомед Исаков.

Накануне глава города сообщил, что авария, произошедшая на водоводе "Каспийск-Избербаш" в Каспийске, была ликвидирована. После этого вода начала возвращаться в город, но медленно.

Сегодня градоначальник поговорил с местными жителями, которые пришли в администрацию, чтобы узнать, когда водоснабжение будет полностью восстановлено.

"Довел до собравшихся информацию о том, что вода со вчерашнего дня поступает в резервуары Водоканала, однако поступающего объема воды пока недостаточно, система водоснабжения города продолжает наполняться"

– Магомед Исаков

Мэр заверил, что подача воды нарастает, и скоро она вернется в норму.

До этого момента, по словам чиновника, водоканал организует доставку воды в цистернах. Это абсолютно бесплатно, однако надо подать заявку по телефону 8 (964) 000-88-06.

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