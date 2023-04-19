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Слух о крокодиле в Каспийском море в Избербаше облетел весь Дагестан

Слух о крокодиле в Каспийском море в Избербаше облетел весь Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новость о появлении крокодила на берегу Каспийского моря в Избербаше оказалась неправдой. Ролик с животным на берегу моря был снят в Австралии.

В Дагестане распространили фейковую информацию о появлении крокодила на берегу Каспийского моря в Избербаше, новость была сразу опровергнута.

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором крокодил плавал на берегу моря. Заголовки гласили, что хищное животное было обнаружено у берегов дагестанского города Избербаш.

Однако спустя некоторое время было установлено, что ролик с хищником принадлежит эксперту по дикой природе Дэвиду Макмену. Именно он заснял крокодила на камеру своего телефона 17 марта в Австралии.

 

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