Опубликовано: 18:57, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новость о появлении крокодила на берегу Каспийского моря в Избербаше оказалась неправдой. Ролик с животным на берегу моря был снят в Австралии.

В Дагестане распространили фейковую информацию о появлении крокодила на берегу Каспийского моря в Избербаше, новость была сразу опровергнута.

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео, на котором крокодил плавал на берегу моря. Заголовки гласили, что хищное животное было обнаружено у берегов дагестанского города Избербаш.

Однако спустя некоторое время было установлено, что ролик с хищником принадлежит эксперту по дикой природе Дэвиду Макмену. Именно он заснял крокодила на камеру своего телефона 17 марта в Австралии.