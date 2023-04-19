В Дагестане приведут в порядок 142 территории

До конца текущего года в Дагестане намерены благоустроить свыше 140 территорий. В прошлом году в республике было приведено в порядок почти 180 территорий.
В Дагестане в течение года намерены привести в порядок 142 территории. Об этом сообщил сегодня глава республики, выступая с посланием народному собранию.
Сергей Меликов напомнил, что в прошлом году были благоустроены 179 территорий.
Руководитель республики также поставил задачу не допустить незаконное строительство на благоустроенных территориях.