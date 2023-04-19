В Дагестане приведут в порядок 142 территории

Опубликовано: 12:59, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До конца текущего года в Дагестане намерены благоустроить свыше 140 территорий. В прошлом году в республике было приведено в порядок почти 180 территорий.

В Дагестане в течение года намерены привести в порядок 142 территории. Об этом сообщил сегодня глава республики, выступая с посланием народному собранию.

Сергей Меликов напомнил, что в прошлом году были благоустроены 179 территорий.

Руководитель республики также поставил задачу не допустить незаконное строительство на благоустроенных территориях.