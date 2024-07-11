Названа общая сумма курортного сбора на Ставрополье

Власти Ставрополья подвели предварительные итоги эксперимента по курортной сбору, который стартовал в 2018 году, а завершится через месяц.
По словам губернатора Владимира Владимирова, в общей сложности за это время было собрано 2,4 млрд рублей. Все эти деньги пошли на работы по улучшению инфраструктуры курортов.
"Для жителей и гостей региона КМВ мы создали новые точки притяжения, а ставропольские курорты получили эффективный инструмент для развития"
– Владимир Владимиров
Глава региона также озвучил актуальные данные по туристическому потоку. Губернатор пояснил, что с января по декабрь Ставрополье посетили свыше 7 млн туристов.
Владимиров напомнил, что эксперимент по курортному сбору завершается, и вместо него туристы будут платить туристический налог. Взимание его начнется с первого дня нового года. При этом гостям ничего делать не нужно: уплачивать налог будут за них сами отели и санатории.