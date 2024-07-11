Вестник Кавказа

Названа общая сумма курортного сбора на Ставрополье

Лермонтовская галерея в Пятигорске. Памятник курортнице
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
За почти семь лет существования курортного сбора на Ставрополье туристы заплатили 2,4 млрд рублей. Все эти средства были направлены развитие инфраструктуры краевых курортов.

Власти Ставрополья подвели предварительные итоги эксперимента по курортной сбору, который стартовал в 2018 году, а завершится через месяц.

По словам губернатора Владимира Владимирова, в общей сложности за это время было собрано 2,4 млрд рублей. Все эти деньги пошли на работы по улучшению инфраструктуры курортов.

"Для жителей и гостей региона КМВ мы создали новые точки притяжения, а ставропольские курорты получили эффективный инструмент для развития"

– Владимир Владимиров

Глава региона также озвучил актуальные данные по туристическому потоку. Губернатор пояснил, что с января по декабрь Ставрополье посетили свыше 7 млн туристов.

Владимиров напомнил, что эксперимент по курортному сбору завершается, и вместо него туристы будут платить туристический налог. Взимание его начнется с первого дня нового года. При этом гостям ничего делать не нужно: уплачивать налог будут за них сами отели и санатории.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
900 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первая конноспортивная школа открылась в Железноводске

Первая конноспортивная школа открылась в Железноводске

Аэропорты Ставрополя и Минвод ждет реконструкция ВПП

Аэропорты Ставрополя и Минвод ждет реконструкция ВПП

Ставрополье начало готовиться к паводкам

Ставрополье начало готовиться к паводкам

На Ставрополье собрали на треть больше винограда в сравнении с прошлым годом

На Ставрополье собрали на треть больше винограда в сравнении с прошлым годом

На поддержку аграриев выделят свыше 5,5 млрд рублей на Ставрополье

На поддержку аграриев выделят свыше 5,5 млрд рублей на Ставрополье

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Ставрополье будет выпускать сельхозтехнику совместно с Беларусью

Ставрополье будет выпускать сельхозтехнику совместно с Беларусью

В Ставропольском крае ожидают рост турпотока на 10%

В Ставропольском крае ожидают рост турпотока на 10%

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Искусственные осадки будут вызывать на Ставрополье для борьбы с засухой

Искусственные осадки будут вызывать на Ставрополье для борьбы с засухой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы