Названа общая сумма курортного сбора на Ставрополье

За почти семь лет существования курортного сбора на Ставрополье туристы заплатили 2,4 млрд рублей. Все эти средства были направлены развитие инфраструктуры краевых курортов.

Власти Ставрополья подвели предварительные итоги эксперимента по курортной сбору, который стартовал в 2018 году, а завершится через месяц.

По словам губернатора Владимира Владимирова, в общей сложности за это время было собрано 2,4 млрд рублей. Все эти деньги пошли на работы по улучшению инфраструктуры курортов.

"Для жителей и гостей региона КМВ мы создали новые точки притяжения, а ставропольские курорты получили эффективный инструмент для развития"

– Владимир Владимиров

Глава региона также озвучил актуальные данные по туристическому потоку. Губернатор пояснил, что с января по декабрь Ставрополье посетили свыше 7 млн туристов.

Владимиров напомнил, что эксперимент по курортному сбору завершается, и вместо него туристы будут платить туристический налог. Взимание его начнется с первого дня нового года. При этом гостям ничего делать не нужно: уплачивать налог будут за них сами отели и санатории.