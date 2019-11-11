Госдума в третьем, заключительном, чтении одобрила законопроект об изменении налоговой системы России. Один из пунктов нового законодательства касается туристической сферы: власти решили ввести туристический налог. Что такое туристический налог, где и как он будет действовать и чем отличается от туристического сбора - рассказываем в этом материале.

Госдума одобрила закон, вносящий поправки в налоговое обложение граждан России, и среди прочего в нем есть положения о туристическом налоге. В России туристический налог вводится впервые, и действовать он будет только с одобрения местных властей.

Что такое туристический налог в России?

Туристический налог в России - это новая практика взимания определённой суммы средств с владельцев и арендаторов объектов для временного размещения физических лиц. Туристический налог вводят для всех субъектов Российской Федерации.

Кто будет платить туристический налог?

Новый туристический налог предусмотрен для тех предприятий, которые указаны в реестре, то есть в списке, классифицированных объектов в категории ”гостиницы и иные средства размещения”, то есть для:

курортных отелей

баз отдыха

туристских баз

домов отдыха

пансионатов

апарт-отелей

загородных отелей

шале

центров отдыха

санаториев

бунгало

домов охотника и рыбака

хостелов

мотелей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как рассчитывается туристический налог?

Налоговая база, то есть основа, по которой будет рассчитываться налог, это стоимость проживания в номере за сутки. Законодательство устанавливает размер налога не менее 100 рублей в сутки. Рассчитывать ставку будут местные власти городов и муниципалитетов, где будет действовать налог, но она не может быть:

больше 1% от налоговой базы в 2025 году;

больше 2% - в 2026 году;

больше 3% - в 2027 году;

больше 4% - в 2028 году;

больше 5% - с 2029 года.

Расчетный период - 3 месяца. Уплачивается налог не позднее 28го числа следующего после расчётного периода месяца. То есть если в гостевом доме, например, три номера, сутки проживания в каждом из которых стоят 10000 рублей, владелец гостевого дома должен будет уплатить за три месяца (при условии полной загруженности всех трёх номеров) 27300 рублей туристического налога.

Как меняется туризм в России?

Туристический налог не первая инициатива в сфере туризма в России. Изменения в туристической сфере страны происходят с 2017 года:

в 2017 году Госдума приняла закон о проведении эксперимента по курортному сбору в Крыму, на Алтае, в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Санкт-Петербурге. В 2023 году была добавлена федеральная территория ”Сириус” (Краснодарский край)

в июле 2022 года было произведено обнуление ставки НДС для гостиниц сроком на пять лет

осенью 2022 года было ликвидировано Федеральное агентство по туризму - Ростуризм

с 1 июля 2023 года туроператоры были освобождены от уплаты НДС до 30 июня 2027 года

в марте 2024 года Владимир Путин заявил о необходимости увеличения доли внутреннего туризма до 5% от ВВП

в июле 2024 Госдума утвердила туристический налог.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический налог VS туристический сбор

До конца года в некоторых субъектах Российской Федерации действует туристический сбор - аналог туристического налога. Он был представлен в качестве эксперимента в 2017 году. Несмотря на определенное сходство, между туристическим налогом и туристическим сбором все-таки есть разница:

Туристический налог будет действовать по всей стране, туристический сбор действует только в ряде регионов.

Туристический сбор реализуется с целью финансирования курортной инфраструктуры. Средства, которые будут поступать с туристического налога будут расходоваться на усмотрение местных властей.

У туристического сбора нет минимальной фиксированной суммы, у туристического налога есть.

Туристический сбор нередко критикуют за непрозрачность в отношении поступающих с объектов размещения средств. Туристический налог предполагает больший контроль со стороны властей.

Что означает туристический налог для туристов?

Туристический налог, в отличие от туристического сбора, будет взиматься не с туристов, а с владельцев гостиничного бизнеса, однако, по факту, чтобы обеспечить рентабельность, владельцам бизнеса придётся поднимать цены. То есть косвенно туристический налог коснётся каждого туриста в России.

Что думают представители туристического бизнеса?

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, туристический налог выглядит нелогично на фоне отмены НДС для гостиниц, он может снизить инвестиционную привлекательность гостиничного бизнеса. При этом, отметил Ромашкин, сама процедура взимания налога станет проще для туристов, которым сегодня приходится отдельно оплачивать туристический сбор.