Полсотни мигрантов-нелегалов нашли на стройках в Дагестане

Рейд против нелегальных мигрантов провели правоохранители в Дагестане. Нелегалов искали в частности на строящихся объектах. В общей сложности нашлось несколько десятков таких человек.

Мигранты-нелегалы, работавшие на стройках, понесут ответственность в Дагестане, рассказали в республиканском МВД.

В ведомстве уточнили, что полицейские провели рейд по стройкам.

"В ходе проверки было установлено, что 51 иностранный гражданин находится на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства"

– МВД

В отношении всех нарушителей были оформлены административные протоколы.

Напомним, что по российским законам такие правонарушения могут караться как штрафами, однако не исключено применение и такого вида наказания, как административное выдворение из России.