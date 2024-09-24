В Кремле заявили, что Россия нуждается в трудовых мигрантах. Там подчеркнули, что страна столкнулась с напряженной демографической ситуацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других стран. По его словам, это необходимо для динамичного развития страны.

В интервью РИА Новости он отметил, что мигранты – это потребность. Песков также подчеркнул, что Россия столкнулась с напряженной демографической ситуацией.

"Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента сказал, что для динамичного развития и реализации всех планов стране не хватает рабочих рук.