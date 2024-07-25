Россия ужесточает правила въезда мигрантов

С сегодняшнего дня, 7 ноября, в России ужесточаются правила въезда мигрантов – власти РФ смогут использовать информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, для установления личности въезжающих.

Въехать в Россию мигрантам с сегодняшнего дня станет сложнее – миграционная служба с сегодняшнего дня сможет использовать информацию государственной геномной регистрации, чтобы установить личность прибывающих в страну иностранцев и лиц без гражданства, поправки в закон об этом сегодня вступают в силу.

Часть статьи закона "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" о целях использования геномной информации дополняется пунктом об "установлении личности иностранных граждан и лиц без гражданства". Прежде в законе она отсутствовала, передает ТАСС.

Также теперь правительство России сможет проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда и выезда из России иностранных граждан, и еще - начинают действовать единые правила перевода с латиницы на кириллицу сведений, содержащихся в документах въезжающих в страну.

Все эти изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, а также не допустить в страну тех, кто ранее нарушил российские законы, отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.