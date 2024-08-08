Наказания для нелегальных мигрантов ужесточат в Крыму

В Крыму планируют усилить контроль в сфере нелегальной миграции, сообщил глава республики. Он подчеркнул, что будут обсуждены некоторые инициативы.

Власти Крыма намерены повысить уровень контроля над нелегальной миграцией и усилить меры ответственности для должностных лиц.

«Сейчас избирательная компания пройдет, соответственно у нас новый состав парламента будет. Будет обсужден ряд инициатив в части усиления ответственность конкретных должностных лиц по конкретным направлениям. Если нелегальные мигранты совершают преступления здесь на месте, значит сообщниками должны идти. Как и те, кто участвовал в том, что они безнаказанно проникли на территорию РФ»

– глава Крыма Сергей Аксенов

По его словам, в последние годы вопрос нелегальной миграции стал особенно актуальным для множества регионов России, в том числе и для Республики Крым.

Одной из ключевых причин усиления контроля в сфере нелегальной миграции является необходимость обеспечения общественной безопасности. Так, нелегальная миграция может стать источником различных социальных, экономических и правовых проблем. Это накладывает определенные обязательства на местные власти.

В частности, планируется внедрение более жестких санкций для должностных лиц, содействующих нелегальной миграции. Принятие таких мер позволит создать систему ответственности, которая менее ловко будет обходить существующее законодательство. Это может включать штрафы, лишение права занимать определенные должности и даже уголовные дела в случаях грубых нарушений, подчеркнул региональный лидер.

Далее Аксенов отметил, что в рамках профилактических мер будет организовано активное сотрудничество между различными государственными органами – от миграционной службы до правоохранительных органов. Это позволит более эффективно выявлять и пресекать случаи нелегальной миграции, а также проводить проверки организаций, трудящихся с иностранцами.