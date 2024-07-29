Вестник Кавказа

Канал незаконной миграции уничтожили в Москве

Канал незаконной миграции уничтожили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группу преступников, занимавшихся организацией незаконной миграции, разоблачили в российской столице. Подозреваемые задержаны, один из них оказался полицейским.

Участковый полиции в Москве оказался замешан в миграционном преступлении, рассказали в ГСУ по Москве СКР.

Страж порядка участвовал в организации и деятельности канала нелегальной миграции. Он был создан совместно минимум пятью фигурантами, которые хотели обогатиться, в июне 2021 года и существовал до июня 2024 года. Сейчас подозреваемые задержаны.

Выяснилось, что возможные преступники за определенную плату оформляли фиктивную регистрацию для граждан других стран по месту пребывания.

У задержанных прошли обыски, скоро им предъявят обвинение по статье 322 Уголовного кодекса об организации незаконной миграции.

Следователи выясняют, кто еще причастен к преступлению.

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