Кодекс мигранта в России предложила ввести ЛДПР

Глава партии ЛДПР считает необходимым закрепить законодательно правила, которые должны соблюдать иностранцы в России. Леонид Слуцкий предложил назвать этот документ Кодексом мигранта.

В России могут ввести обязательный свод правил поведения для мигрантов – с такой инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Обобщая опыт нашей борьбы с нелегальными миграционными потоками, в ЛДПР приняли решение сформулировать, а затем и закрепить в правовом пространстве страны так называемый Кодекс мигранта, который станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудиться на благо России"

– политик

По словам Слуцкого, этот кодекс будет создаваться на основе законодательных инициатив, которые были разработаны депутатами от ЛДПР. При этом законодатели ориентировались на пожелания, которые выражали россияне.

Глава партии добавил, что Кодекс будет создаваться во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Это и диаспоры, и представители бизнеса, и правоохранители, и органы власти.

Слуцкий также обрисовал в общих чертах содержание Кодекса. Согласно ему, трудовые мигранты должны будут не только уметь говорить по-русски сами, но и обучить этому свои семьи. Иностранцев обяжут уважать российские культуру и традиции. Им нельзя будет нарушать общепринятые правила поведения в общественных местах.

Будут внесены в Кодекс и правовые моменты. Помимо обязательного официального трудоустройства и уплаты налогов, мигранты должны будут иметь разрешение на работу. Всем мигрантам предстоит пройти регистрацию по отпечаткам пальцев и по геному. Ожидает их и психическое тестирование.

Лекции для мигрантов от ФАДН

Напомним, ранее ФАДН разработало курс лекций для мигрантов, которые приезжают в Россию из стран Центральной Азии. В них обращается внимание на стороны жизни в России, которые мигрантам необходимо учесть, чтобы успешно адаптироваться к жизни в РФ.

Например, в курсе говорится о недопустимости совершения религиозных обрядов в общественных местах и о запрете на жертвоприношения животных.

Кроме того, затрагивается и отношение к женщинам в России, в частности, из лекций мигранты могут узнать, что россиянки традиционно появляются в общественных местах в открытой одежде, и это ничего не означает, в том числе не служит знаком желания познакомиться.