Крышу здания Союза художников Абхазии восстановят в ближайший месяц

До конца 2024 года специалисты закончат восстановительные работы на крыше здания Союза Художников Абхазии в Сухуме. Ранее оно пострадало из-за разрушительного пожара.

Кровлю здания Союза художников Абхазии в Сухуме хотят восстановить к концу текущего года, рассказал директор госкомпании «Абхазстрой» Руслан Тванба.

«Мы начали восстановление здания с крыши. Нам пришлось сделать железобетонный пояс, установить 19 стропильных ферм. Сейчас идет укладка специальной фанеры. По плану мы должны завершить ремонт кровли до конца этого года»

- Руслан Тванба

После этого в здании начнется капитальный ремонт, который продлится 3 месяца. Со слов Тванбы, он не повлияет на внешний вид объекта культурно-исторического наследия.

Напомним, что здание Союза художников Абхазии сильно пострадало из-за пожара в январе 2024 года. Из 400 картин, хранившихся в архиве, уцелело всего 200 экземпляров.