Картошка от Лукашенко будет посажена в горах Дагестана

Картофель, подаренный белорусским президентом, посадят в Дагестане. В связи с этим в горах республики устроят тематический фестиваль.

Президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно вручил 2 мешка картошки общественному деятелю Хизри Асадулаеву, который намерен посадить его в горном районе Дагестана, откуда сам родом, передали СМИ.

Асадулаев возглавляет Консультативный межэтнический совет в Минске. На его заседании он объявил о подарке, который ему вручили после встречи с белорусским президентом, отметили в издании «Белта».

«По весне повезу сажать эту картошку в горы, а осенью полечу собирать. Все, что будет происходить (как сажаю, как ухаживаю и как убираю), будет снято на видео, чтобы показать по белорусскому телевидению»

- Хизри Асадулаев

Помимо этого, он передал членам совета приглашения в Дагестан, где пройдет на фестиваль белорусской кухни при поддержке правительства РД.