Вестник Кавказа

Лукашенко: Беларусь и Азербайджан будут укреплять сотрудничество

Лукашенко: Беларусь и Азербайджан будут укреплять сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Беларусь и Азербайджан не дружат против третьих стран, а сотрудничают для взаимного развития. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь и Азербайджан не направляют свои действия против третьих стран, а сотрудничают ради взаимных интересов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров на встрече с азербайджанским премьер-министром Али Асадовым.

«Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович [Алиев, азербайджанский президент] должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет. При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов»

– Александр Лукашенко

Далее белорусский лидер обратил внимание на то, что страны связывают теплые отношения еще со времен руководства Азербайджаном Гейдара Алиева.

Лукашенко также подчеркнул, что Азербайджан относится к числу наиболее близких для Беларуси стран, наряду с Россией.

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