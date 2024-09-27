Лукашенко: Беларусь и Азербайджан будут укреплять сотрудничество

Беларусь и Азербайджан не дружат против третьих стран, а сотрудничают для взаимного развития. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь и Азербайджан не направляют свои действия против третьих стран, а сотрудничают ради взаимных интересов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров на встрече с азербайджанским премьер-министром Али Асадовым.

«Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович [Алиев, азербайджанский президент] должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет. При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов»

– Александр Лукашенко

Далее белорусский лидер обратил внимание на то, что страны связывают теплые отношения еще со времен руководства Азербайджаном Гейдара Алиева.

Лукашенко также подчеркнул, что Азербайджан относится к числу наиболее близких для Беларуси стран, наряду с Россией.