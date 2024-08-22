Рост товарооборота Азербайджана и Узбекистана отметили в Баку

Шахин Мустафаев сообщил, что товарооборот Азербайджана и Узбекистана заметно растет. Страны сотрудничают в различных областях.

Заместитель азербайджанского премьера Шахин Мустафаев рассказал о росте товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном. Он отметил, что объемы заметно растут.

Мустафаев подчеркнул, что страны сотрудничают в торговле, экономике и инвестициях. Зампремьера уточнил, что товарооборот с начала текущего года увеличился на 28%.

Он напомнил, что на августовской встрече президенты Азербайджана и Узбекистана договорились объявить 2025 год "Годом экономического сотрудничества".