Вестник Кавказа

Рост товарооборота Азербайджана и Узбекистана отметили в Баку

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Шахин Мустафаев сообщил, что товарооборот Азербайджана и Узбекистана заметно растет. Страны сотрудничают в различных областях.

Заместитель азербайджанского премьера Шахин Мустафаев рассказал о росте товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном. Он отметил, что объемы заметно растут.

Мустафаев подчеркнул, что страны сотрудничают в торговле, экономике и инвестициях. Зампремьера уточнил, что товарооборот с начала текущего года увеличился на 28%.

Он напомнил, что на августовской встрече президенты Азербайджана и Узбекистана договорились объявить 2025 год "Годом экономического сотрудничества".

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