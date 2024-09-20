Узбекистан готов поставлять малину и ежевику в Россию

Предприятие, занимающееся выращиванием ягод в Ташкентской области собирается начать экспорт в Россию. Поставлять в РФ планируется малину, а также ежевику.

Малина и ежевика из Узбекистана может появиться на прилавках российских магазинов, о планах по зарубежным поставкам рассказал глава ООО Future – Farmers Шерзод Якубов.

Ягодные плантации появились в Кибрайском районе под Ташкентом несколько лет назад. Сегодня на предприятии выращивают малину, в будущем ассортимент пополнится ежевикой.

"Сейчас у нас под плантации малины отведено 3.5 га земли, при этом, следуя рекомендациям специалистов, 11 тыс кустов высадили в теплице, а 7 тыс на открытом грунте. Урожайность в среднем превысила 7 т ягод с гектара"

– Якубов

В настоящее время ягоды продаются в супермаркетах Ташкента и области, однако у компании есть планы по расширению поставок.

"Учитывая все возрастающий спрос на плодово-ягодную продукцию, как со стороны населения, так и коммерческих структур мы хотим увеличить плантации малины и начать выращивать ежевику. Так же в планах отправлять ягоды на экспорт в Российскую Федерацию"

– Якубов