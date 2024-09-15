Узбекские "Шевроле" начали продавать в Грузии

На территории Грузии официально стартовали продажи машин Chevrolet, выпущенных в Узбекистане. Дилерский центр компания открыла в Тбилиси. В ходе церемонии открытия был проведен и тест-драйв продаваемых автомобилей.

Выпущенные в Узбекистане автомобили Chevrolet теперь можно купить и в Грузии – машины будут продавать в дилерском центре, который заработал в грузинской столице, сообщается на сайте UzAuto Motors.

В заявлении говорится, что официальным дилером производителя в Грузии выступает компания Strada Motors. Эта компания будет продавать узбекские "Шевроле", а также заниматься их обслуживанием.

Отметим, что Chevrolet в Узбекистане производятся на заводе в городе Асака в Андижанской области. Первая партия была отправлена в Грузии чуть более месяца назад, 25 августа. Оценить эти машины стало возможным как раз на церемонии открытия – гости смогли провести тест-драйв.