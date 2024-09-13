Лабораторию стройматериалов создадут в Узбекистане

Строительную отрасль Узбекистана ждет ряд нововведений. Их анонсировал в ходе совещания президент страны. В том числе Шавкат Мирзиеев заявил о запуске проекта испытательной лаборатории.

Строительные материалы в Узбекистане будут проходить проверку в особой лаборатории – о ее создании рассказал президент республики Шавкат Мирзиеев.

Он уточнил, что испытательная лаборатория будет действовать при Ассоциации "Узпромстройматериалы". В нее будут направляться для проверки самые разные материалы. В том числе в учреждении будут давать оценку энергоэффективным и теплоизоляционным материалам. Проходить испытания будут и санфаянс, и керамика, а также лакокрасочные материалы и вещи из ПВХ.

Глава государства отметил, что при обустройстве лаборатории будет учитываться опыт аналогичных корейских проектов.

На совещании шла речь и об источниках песка и гравия, которые теперь запрещено добывать в руслах рек. В данный момент власти создают базу для альтернативной добычи этих материалов. Мирзиеев пояснил, что специалисты уже обнаружили в стране 135 песчано-гравийных участков. По четырем десяткам из них ясность уже есть – они будут выставлены на аукцион. С остальными этот вопрос также будет решен – президент дал соответствующие поручения.