Вестник Кавказа

Строителям из Узбекистана пообещали высокую зарплату в РФ

Строителям из Узбекистана пообещали высокую зарплату в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане открылся набор на вакансии для работы на стройках и производстве в РФ. Все мигранты будут обеспечены заработной платой от $900 до $2 тыс.

Для многих граждан Узбекистана открывается возможность трудоустройства на стройках и производстве в Российской Федерации. Эта инициатива призвана удовлетворить спрос на рабочую силу в стране, а также предоставить узбекским гражданам дополнительные возможности для заработка. Отметим, что российский рынок труда оценивается как один из самых востребованных среди мигрантов из различных стран.

"Работодатели из России приглашают наших соотечественников в возрасте от 20 до 46 лет на работу. Планируется набрать 3 тыс. кандидатов, 2 тыс. из которых будут заняты на строительстве, а 1 тыс – в производственной сфере»

– пресс-служба Агентство по внешней трудовой миграции

Далее отмечается, что иностранные социалисты будут получать зарплату  от  $900 до $2 тыс в месяц, в зависимости от квалификации и условий труда.

Для того чтобы узбекские граждане могли претендовать на вакансии на стройках и производстве в России, им необходимо ознакомиться с требованиями работодателей и процедурой подачи заявлений на вакансии. Помимо процедурных моментов, узбекским трудовым мигрантам рекомендуется обладать базовыми знаниями русского языка.

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