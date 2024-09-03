Вестник Кавказа

Азербайджан и Узбекистан наращивают экономическое сотрудничество

Азербайджан и Узбекистан наращивают экономическое сотрудничество
© Фото: Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 26,5%. В этом году сотрудничество сторон в приоритетных областях увеличится.

Состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Ташкенте Гусейном Гулиевым. Темой встречи стало двустороннее сотрудничество.

На встрече была отмечена позитивная динамика развития торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений Баку и Ташкента, в основе которых лежат теплые и доверительные отношениях лидеров двух государств.

За прошлый год товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился на 26,5%. В Узбекистане с участием азербайджанского капитала работают 230 предприятий в сферах машиностроения и металлообработки, энергетики, финансов и страхования, торговли, операций с недвижимостью и других. Ряд крупных взаимовыгодных инвестпроектов реализуется на взаимной основе.

Стороны на встрече обсудили меры по ускорению реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в прошлом месяце в рамках визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Узбекистан.

Кудратов и Гулиев согласились по поводу важности наращивания партнерских связей между бизнесменами двух стран. Азербайджанская и узбекистанская стороны подтвердили готовность к принятию мер по поддержке деловых кругов и дальнейшему укреплению сотрудничества в приоритетных отраслях.

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