Азербайджан и Узбекистан выводят товарооборот на максимум

За первые шесть месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 14%. Сегодня торговля между странами находится на максимальном за 13 лет уровне.

Взаимная торговля между Азербайджаном и Узбекистаном в первом полугодии 2024 года выросла на 14% и стала максимальной более чем за 10 лет.

По данным Госкомстата Азербайджана, за шесть месяцев товарооборот составил $91 млн. Такой уровень товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном - максимальный по крайней мере за последние 13 лет.

Поставки из Узбекистана в Азербайджан выросли на 36,2% - до $77 млн за шесть месяцев. Экспорт азербайджанских товаров в Узбекистан снизился на 40,5%, до $14 млн.