Вестник Кавказа

Азербайджан и Узбекистан стали союзниками

Лидеры Узбекистана и Казахстана
© Фото: АзерТАдж
Лидеры Азербайджана  и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте. По результатам встречи был подписан ряд документов, направленных на расширение двухстороннего сотрудничества.

Президенты Азербайджана  и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев провели переговоры, по результатам которых были подписаны 11 документов, направленных на углубление сотрудничества между странами.

В частности, стороны подписали Соглашение о союзных отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Подписание документа прокомментировал глава Узбекистана.

«Азербайджан наш важный стратегический партнер, а с сегодняшнего дня - и союзник»

– Шавкат Мирзиеев

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