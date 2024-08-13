Азербайджан и Узбекистан договорились об энергетике, логистике и строительстве

Баку и Ташкент совершили обмен соглашениями, которые были подписаны в самых различных отраслях, рассказал министр экономики Азербайджана. По словам Микаила Джаббарова, этот шаг важен для углубления отношений с Узбекистаном.

В ходе бизнес-форума с участием Азербайджана и Узбекистана произошел обмен подписанными соглашениями – документы касаются различных сфер, заявил глава Минэкономики АР Микаил Джаббаров.

"На узбекско-азербайджанском бизнес-форуме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями в различных отраслях, включая энергетику, образование, логистику и строительство, расширяющими сотрудничество между Баку и Ташкентом, а также побратимство азербайджанского города Губа с узбекским городом Джизак и города Бейлаган с городом Шахрисабз"

– министр

По его словам, подписанные документы очень важны для углубления отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, а также упрочения многогранного партнерства.

На сегодняшний день в Узбекистане работают 236 компаний с азербайджанским капиталом. Большая их часть на 100% принадлежит иностранцам – это 174 компании. Еще 62 предприятия являются совместными. В Азербайджане же действуют 70 узбекских компаний.

В целом за первые семь месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном оказался выше $118,2 млн.