Азербайджан купил 20% всего арахиса из Узбекистана

Узбекистан значительно нарастил поставки за рубеж арахиса. За первое полугодие объем экспорта вырос в 1,5 раза. Среди покупателей лидирует Азербайджан.

Первое место по закупкам арахиса из Узбекистана за январь-июнь 2024 года занял Азербайджан, такие данные предоставило Агентство статистики страны.

В целом за этот срок Узбекистан продал в другие страны почти на 51% больше арахиса, чем за аналогичный период минувшего года. Это в общей сложности 4,4 тыс т продукта. Они были приобретены за $6 млн.

Больше всего арахиса купил у Узбекистана Азербайджан. В эту страну поступило 0,9 тыс т земляного ореха.

В топ-3 также попали Россия и Казахстан, получившие по 0,6 тыс т.

Далее следует Киргизия, закупившая 0,5 тыс т. За ней расположился Пакистан с 0,4 тыс т, потом идет Китай с 0,3 тыс т.

С кем торгует Узбекистан?

Напомним, по сведениям Агентства статистики Узбекистан торгует с 186 странами. Два лидера по внешнеторговому обороту за январь-июнь – Китай и Россия (18,5% и 18,1% от общего оборота соответственно). Далее с большим отрывом следует Казахстан (6%).