Арахис из Узбекистана потеснит Китай и США на рынке

Опубликовано: 2:23, 22 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане вывели новый сорт арахиса. Ожидается, что «Лидер» потеснит на мировом рынке арахис из США и других стран-производителей.

Ученые из Узбекистана вывели сорт арахиса, отличающийся высокой урожайностью.

Узбекский арахис получил название «Лидер», он сможет давать до 6,5 т урожая с 1 га при том, что в среднем эта культура дает менее 2 т/га.

Для разработки конкурентоспособного сорта потребовались 17 лет. Новый вид арахиса путем различных исследований вывела профессор факультета плодоовощеводства и виноградарства Ташкентского государственного аграрного университета, доктор сельхознаук Махфурат Аманова.

В Минсельхозе республики уверены: местный арахис сможет успешно конкурировать на рынке с лучшими сортами из США, Китая, Индии.

В настоящее время основным экспортером земляного ореха в мире является Китай.