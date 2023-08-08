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Кедровые орехи стали стратегически важным товаром в России

Кедровые орехи стали стратегически важным товаром в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Правительство России внесло кедровые орехи в список стратегически важных товаров. Ранее с такой инициативой выступил глава Приморского края.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал указ о включении кедровых орехов корейской сосны в список стратегически важных товаров в стране, документ опубликован на сайте правовой информации.

Контрабанда орехов будет караться тюремным заключением, пишет "Коммерсантъ". Автором данной инициативы стал глава Приморского края Олег Кожемяко. Он считает, что кедровые орехи являются ценным ресурсом для экономики и ключевым звеном кормовой базы животных.

Цель данного постановления – создание условий для переработки всего кедрового ореха в России, что приведет к повышению прибавочной стоимости продукта.

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