На Ставрополье собрали свыше 8 млн тонн зерна

Опубликовано: 14:32, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аграриями Ставропольского края в этом году собрано более 8 млн тонн зерна. Год назад было собрано на 300 кг больше.

В Ставропольском крае в текущем году урожай зерна составил 8,2 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сказано в Telegram-канале руководителя региона.

"Жатва на Ставрополье завершена. Урожай - свыше 8,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по краю - 36,5 центнера с гектара"

– Владимир Владимиров

По его словам, это очень достойный результат в нынешних условиях.

"Учитывая сложные погодные условия, результат достойный, сопоставимый с прошлым годом. Спасибо за это аграриям, которые стойко справились со всеми трудностями"

– глава Ставрополья

Он подчеркнул, что лидерами по сбору урожая стали Ипатовский, Красногвардейский и Новоалександровский округа.