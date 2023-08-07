На Ставрополье собрали свыше 8 млн тонн зерна

Аграриями Ставропольского края в этом году собрано более 8 млн тонн зерна. Год назад было собрано на 300 кг больше.
В Ставропольском крае в текущем году урожай зерна составил 8,2 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сказано в Telegram-канале руководителя региона.
"Жатва на Ставрополье завершена. Урожай - свыше 8,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по краю - 36,5 центнера с гектара"
– Владимир Владимиров
По его словам, это очень достойный результат в нынешних условиях.
"Учитывая сложные погодные условия, результат достойный, сопоставимый с прошлым годом. Спасибо за это аграриям, которые стойко справились со всеми трудностями"
– глава Ставрополья
Он подчеркнул, что лидерами по сбору урожая стали Ипатовский, Красногвардейский и Новоалександровский округа.