МВФ: конец черноморской сделки сделает зерно «золотым»

Опубликовано: 17:19, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После прекращения действия зерновой сделки, стоимость продовольствия закономерно повысится. Такой прогноз дал Международный валютный фонд (МВФ).

Ликвидация зерновой сделки приведет к скачку рост цен на зерно. Согласно прогнозу МВФ, зерно может подорожать на 10-15%.

В фонде отметили, что в рамках сделки обеспечивался экспорт порядка 33 млн тонн украинского зерна.

"Это помогало держать давление на цены на продовольствие и зерно ниже"

– пресс-конференции главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша

В этой связи он отметил, что после того как сделка «ушла в историю», будет работать обратный механизм, и закономерно, что цены на продовольствие повысятся.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о том, что российская сторона готова заместить зерно, которое поставляла Украина или бесплатно, или же на коммерческой основе.