МВФ: конец черноморской сделки сделает зерно «золотым»

После прекращения действия зерновой сделки, стоимость продовольствия закономерно повысится. Такой прогноз дал Международный валютный фонд (МВФ).
Ликвидация зерновой сделки приведет к скачку рост цен на зерно. Согласно прогнозу МВФ, зерно может подорожать на 10-15%.
В фонде отметили, что в рамках сделки обеспечивался экспорт порядка 33 млн тонн украинского зерна.
"Это помогало держать давление на цены на продовольствие и зерно ниже"
– пресс-конференции главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша
В этой связи он отметил, что после того как сделка «ушла в историю», будет работать обратный механизм, и закономерно, что цены на продовольствие повысятся.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о том, что российская сторона готова заместить зерно, которое поставляла Украина или бесплатно, или же на коммерческой основе.