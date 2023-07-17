Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности обсудить с Владимиром Путиным "зерновую сделку". По его словам, она ушла в историю как образец успешной дипломатии.
"Зерновая сделка" ушла в историю, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал черноморскую инициативу образцом успешной дипломатии и сообщил о готовности обсудить ее дальнейшую работу с Владимиром Путиным.
По его словам, российский лидер заинтересован в функционировании сделки.
"Я знаю, что Путин, несмотря на сегодняшнее заявление, хочет продолжения этого гуманитарного моста. Я встречусь с ним, как только вернусь из поездки по странам Персидского залива. Мы обсудим эти вопросы, когда встретимся в нашей стране в августе"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Также он отметил, что дал поручение главе МИД Турции Хакану Фидану обсудить с Сергеем Лавровым "зерновую сделку". Глава республики надеется, что инициатива продолжит работать без перебоев.