Опубликовано: 14:32, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности обсудить с Владимиром Путиным "зерновую сделку". По его словам, она ушла в историю как образец успешной дипломатии.

"Зерновая сделка" ушла в историю, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал черноморскую инициативу образцом успешной дипломатии и сообщил о готовности обсудить ее дальнейшую работу с Владимиром Путиным.

По его словам, российский лидер заинтересован в функционировании сделки.

"Я знаю, что Путин, несмотря на сегодняшнее заявление, хочет продолжения этого гуманитарного моста. Я встречусь с ним, как только вернусь из поездки по странам Персидского залива. Мы обсудим эти вопросы, когда встретимся в нашей стране в августе"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также он отметил, что дал поручение главе МИД Турции Хакану Фидану обсудить с Сергеем Лавровым "зерновую сделку". Глава республики надеется, что инициатива продолжит работать без перебоев.