Россия аннулировала зерновую сделку

Опубликовано: 12:59, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кремль заявил о том, что зерновая сделка остановлена. По словам Пескова требования Москвы не выполнены до сих пор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о приостановке черноморского зернового соглашения. Это связано с несоблюдением требований российской стороны.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается"

– Дмитрий Песков

Далее он отметил, что сделка не прекращена окончательно, а лишь приостановлена до момента выполнения части договоренностей, касающихся российской стороны.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявлял о том, что систематически игнорируется главная часть соглашения в части поставок продовольствия нуждающимся странам.