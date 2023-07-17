Россия аннулировала зерновую сделку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о приостановке черноморского зернового соглашения. Это связано с несоблюдением требований российской стороны.
"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается"
– Дмитрий Песков
Далее он отметил, что сделка не прекращена окончательно, а лишь приостановлена до момента выполнения части договоренностей, касающихся российской стороны.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявлял о том, что систематически игнорируется главная часть соглашения в части поставок продовольствия нуждающимся странам.