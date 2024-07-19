Вестник Кавказа

В Баку высадили еще тысячу молодых деревьев

В Баку высадили еще тысячу молодых деревьев
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Сегодня в столице Азербайджана прошла экологическая акция, в рамках которой в одном из районов Баку неравнодушная молодежь из числа волонтеров общественного объединении IDEA во главе с Лейлой Алиевой высадила 1000 деревьев.

Сегодня в Баку в рамках Года солидарности во имя зеленого мира прошла очередная экологическая акция: под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой активисты и волонтеры объединения высадили 1000 эльдарских сосен.

Несмотря на то, что деревья эти – неприхотливые, без воды они не останутся даже в жаркие дни: волонтеры провели работы по благоустройству территории, а для эффективного полива деревьев предусмотрели систему капельного орошения, передает АЗЕРТАДЖ.

Малое число деревьев, "легких планеты" – бич города, воздух которого наполнен выхлопными газами, выбросами промышленных предприятий, пылью и другими вредными примесями, которые нарушают экологический баланс и вредят здоровью жителей мегаполиса. Закладка лесных полос и озеленение – лучший способ восстановления экологии Баку и улучшения качества воздуха.

Напомним, сосна эльдарская (лат. Pinus eldarica) принадлежит к реликтовым видам растений. Это сравнительно невысокое хвойное дерево высотой до 15-20 м с широкой, раскидистой кроной и стволом, покрытым толстой буровато-серой корой. Она наиболее подходит для климата Баку, поскольку устойчива к засоленной почве и не боится ни засух, ни жары, ни холода. Также она привычна к сильным ветрам, которые зачастую гуляют по Апшерону.

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