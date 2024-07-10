Крупные свалки навредили экологии Дагестана на сотни миллионов

В Новолакском районе образовались две крупные стихийные свалки. Общая площадь – свыше 3 тыс кв м. Общая сумма ущерба – 600 млн рублей.
В селе Мехельта Новолакского района Дагестана образовались две стихийные мусорные свалки, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
В ведомстве заявили, что несанкционированные свалки в муниципальном образовании наносят серьезный экологический вред.
По данным Росприроднадзора, общая площадь загрязнения составляет свыше 3 тыс кв м. Экологии республики навредили на 600 млн рублей.
Отмечается, что участки, на которых расположены свалки, принадлежат одном хозяину. Ведомство потребовало от него добровольно выплатить компенсацию.