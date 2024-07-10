Вестник Кавказа

Крупные свалки навредили экологии Дагестана на сотни миллионов

Крупные свалки навредили экологии Дагестана на сотни миллионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новолакском районе образовались две крупные стихийные свалки. Общая площадь – свыше 3 тыс кв м. Общая сумма ущерба – 600 млн рублей.

В селе Мехельта Новолакского района Дагестана образовались две стихийные мусорные свалки, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В ведомстве заявили, что несанкционированные свалки в муниципальном образовании наносят серьезный экологический вред.

По данным Росприроднадзора, общая площадь загрязнения составляет свыше 3 тыс кв м. Экологии республики навредили на 600 млн рублей.

Отмечается, что участки, на которых расположены свалки, принадлежат одном хозяину. Ведомство потребовало от него добровольно выплатить компенсацию.

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