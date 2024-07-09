Дагестанцы нарастили потребление электроэнергии

В Минэнерго Дагестана сообщили о росте потребления энергоресурсов за три года. Власти рассчитывают на федеральную поддержку мероприятий.

Министр энергетики Дагестана Марат Шихалиев сообщил об увеличении потребления электроэнергии на 25% за последние три года.

Он отметил, что региональное руководство рассчитывает на федеральную поддержку программных мероприятий для их реализации с учетом роста потребления.

Глава ведомства заявил, что с начала года расходы увеличились на 7,6%. Он добавил, что в июне этого года по сравнению с прошлогодним потребление выросло на 14%.

Кроме того, Шихалиев подчеркнул, что Дагестан уже шесть раз устанавливал исторический максимум – дважды в июне и еще два раза в июле.